Последние новости рубрики Общество
11 июня 2019 19:02  [280] Нижний сегодня: главные события дня
11 июня 2019 18:36  [269] Всех отравившихся на свадьбе в Дзержинске выписали из больницы
11 июня 2019 18:30  [285] Похолодание до +5° ожидает нижегородцев в ближайшие дни
11 июня 2019 18:10  [357] Большинство пострадавших при взрывах на дзержинском "Кристалле" выписаны из больницы
11 июня 2019 17:38  [332] Пятнадцать миллиардов рублей требуется на реставрацию всех ОКН Нижнего Новгорода
11 июня 2019 17:18  [394] Нижегородские депутаты выступили против строительства наземных коммуникаций
11 июня 2019 16:53  [357] Школа №123 в Ленинском районе Нижнего Новгорода не откроется к 1 сентября из-за ошибки проектантов
11 июня 2019 16:21  [875] Пляж в Молитовском затоне Нижнего Новгорода благоустроят до конца июня
11 июня 2019 15:21  [366] Школьник стал победителем первого нижегородского чемпионата по киберфутболу
11 июня 2019 14:54  [676] Движение по "выделенке" на Гагарина в выходные разрешат всем видам транспорта
Общество

Школа №123 в Ленинском районе Нижнего Новгорода не откроется к 1 сентября из-за ошибки проектантов

11 июня 2019 16:53  [357] Общество

Фото: Гордума Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Школа №123 в Ленинском районе Нижнего Новгорода не откроется к 1 сентября из-за ошибки проектантов. Об этом сообщил журналистам председатель постоянной комиссии Нижегородской думы по развитию города, строительству и архитектуре Андрей Дранишников.

В настоящее время там идут ремонтные работы, 842 учащихся распределены по трем школам: 1-й класс — в лицее № 180, со 2-го по 4-й — в школе № 99, с 5-го по 11-й классы — в школе № 182.

"Даже если подрядчик, который ремонтирует школу №123, будет там дневать и ночевать, к началу учебного года он не успеет. Проектанты допустили грубейшую ошибку, которая откинула нас на 2,5 месяца назад. Профильный департамент в экстренном порядке внес изменения в проектную документацию, сейчас она прошла экспертизу и ремонт возобновился", - сказал он.

Однако, Андрей Дранишников настроен оптимистично.

"Одно дело, когда мы объект полностью замораживаем, потому что подрядчик плохо работает. И другой момент, когда мы из-за нерадивых проектантов откладываем его пуск", - пояснил депутат.

Напомним, что нижегородские депутаты на выездном заседании на объектах социальной сферы 7 июня 2019 года заявили, что берут ход капитального ремонта в школе под контроль.

Напомним также, на проведение работ в школе №123 выделены средства областного бюджета в сумме 114 млн рублей. В здании 1940 года постройки было холодно, не хватало санузлов, протекала крыша, около 200 детей учились во вторую смену. В ходе капитального ремонта школа получит дополнительные помещения: появятся четыре дополнительных класса, новый кабинет робототехники, современные раздевалки и душевые в спортзале.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph