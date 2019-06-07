Школа №123 в Ленинском районе Нижнего Новгорода не откроется к 1 сентября из-за ошибки проектантов Общество

Фото: Гордума Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Школа №123 в Ленинском районе Нижнего Новгорода не откроется к 1 сентября из-за ошибки проектантов. Об этом сообщил журналистам председатель постоянной комиссии Нижегородской думы по развитию города, строительству и архитектуре Андрей Дранишников.

В настоящее время там идут ремонтные работы, 842 учащихся распределены по трем школам: 1-й класс — в лицее № 180, со 2-го по 4-й — в школе № 99, с 5-го по 11-й классы — в школе № 182.

"Даже если подрядчик, который ремонтирует школу №123, будет там дневать и ночевать, к началу учебного года он не успеет. Проектанты допустили грубейшую ошибку, которая откинула нас на 2,5 месяца назад. Профильный департамент в экстренном порядке внес изменения в проектную документацию, сейчас она прошла экспертизу и ремонт возобновился", - сказал он.

Однако, Андрей Дранишников настроен оптимистично.

"Одно дело, когда мы объект полностью замораживаем, потому что подрядчик плохо работает. И другой момент, когда мы из-за нерадивых проектантов откладываем его пуск", - пояснил депутат.

Напомним, что нижегородские депутаты на выездном заседании на объектах социальной сферы 7 июня 2019 года заявили, что берут ход капитального ремонта в школе под контроль.

Напомним также, на проведение работ в школе №123 выделены средства областного бюджета в сумме 114 млн рублей. В здании 1940 года постройки было холодно, не хватало санузлов, протекала крыша, около 200 детей учились во вторую смену. В ходе капитального ремонта школа получит дополнительные помещения: появятся четыре дополнительных класса, новый кабинет робототехники, современные раздевалки и душевые в спортзале.