Нижегородское АО "Теплоэнерго" в 2018 году увеличило выручку на 5% - до 12 млрд рублей Бизнес

Заседание совета директоров Теплоэнерго

Нижегородское АО "Теплоэнерго" в 2018 году увеличило выручку на 5% по сравнению с 2017 годом - до 12 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Члены совета директоров АО "Теплоэнерго" на очередном заседании единогласно утвердили отчет по основным показателям финансово-хозяйственной деятельности предприятия по итогам 2018 года. Напомним, в состав Совета директоров компании по предложению главы Нижнего Новгорода Владимира Панова вошли представители научных кругов, регионального отделения Общероссийского народного фронта и городской Общественной палаты.

Отчет по итогам финансово-хозяйственной деятельности представила директор по экономике и финансам АО "Теплоэнерго" Анна Бродникова.

"Выручка АО "Теплоэнерго" за 2018 год увеличилась на 5% и превысила 12 млрд рублей, что на 580 млн рублей больше факта 2017 года. Чистая прибыль предприятия составила 1,061 млрд рублей, что на 86 млн больше факта 2017 года", - сообщила Анна Бродникова.

Как подчеркнул генеральный директор АО "Теплоэнерго" Илья Халтурин, чистая прибыль носит целевой характер и направляется на финансирование инвестиционных мероприятий.

"Изменение подходов к формированию стоимости подрядных работ и оптимизации закупок, увеличение доли ремонтов, проводимых собственными силами, позволили нам существенно снизить удельную стоимость замены теплосетей. Протяженность отремонтированных тепловых сетей выросла более чем на треть по сравнению с 2017 годом. Всего в 2018 году было обновлено 57,1 км тепловых сетей, что составляет 3% от общей протяженности. В этом году мы планируем увеличить этот показатель до нормативных 5%. Повышение надежности и качества теплоснабжения – наша приоритетная задача в рамках реализации Стратегии развития предприятия на 2019-2021 годы", - отметил Илья Халтурин.

По словам члена совета директоров, председателя Нижегородской областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения Елены Лениной, "решения, которые принимает руководство Теплоэнерго, совет директоров оценил положительно".

"Мы уверены, что все проекты, которые реализует предприятие в рамках Стратегии развития, положительно скажутся на качестве услуг – тепла и горячей воды", - сообщила Елена Ленина.

"По итогам работы в прошлом году предприятие показало хорошую динамику, которую необходимо поддерживать в дальнейшем. Перед Теплоэнерго стоят амбициозные задачи по ежегодной замене порядка 100 км сетей, масштабному обновлению теплоэнергетического оборудования, совершенствованию производственных процессов, внедрению бережливых технологий. Администрация города окажет всестороннее содействие предприятию, чтобы все поставленные стратегические цели были достигнуты", - сказал председатель совета директоров, заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Виктор Сдобняков.