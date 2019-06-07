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Общество

Большинство пострадавших при взрывах на дзержинском "Кристалле" выписаны из больницы

11 июня 2019 18:10  [357] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Большинство пострадавших при взрывах на ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области выписаны из больницы. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Напомним, что на территории НИИ 1 июня 2019 года произошли взрывы на складе готовой продукции. Взрывы разрушили несколько зданий, в домах жителей города были выбиты стекла, почти 100 человек получили осколочные ранения, 18 дзержинцев пришлось госпитализировать. Попавшим в больницы гражданам власти выплатили по 150 тысяч рублей.

Сегодня минздрав сообщил, что 12 пострадавших уже выписаны из больницы. Еще шесть человек остаются на стационарном лечении. Их состояние врачи оценивают как близкое к удовлетворительному.

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