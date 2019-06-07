Предприниматели Ковернинского района за 5 месяцев получили 64 млн рублей льготных займов Бизнес

Предприниматели Ковернинского района за 5 месяцев получили 64 млн рублей льготных займов. Об этом сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов на праздновании Дня предпринимателя в Ковернинском районе.

"По поручению губернатора Глеба Никитина в Нижегородской области была разработана региональная программа национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", в рамках которого в Нижегородскую область до 2024 года из федерального бюджета поступит более 2,5 млрд рублей на господдержку бизнеса, что в разы больше, чем в предыдущие годы", - заявил Максим Черкасов.

"В Ковернинском районе мы сегодня оценили первые итоги реализации нацпроекта. За 5 месяцев этого года предприниматели получили в 3 раза больше льготных займов, чем за такой же период прошлого года. Всего в район привлечено более 64 млн рублей по федеральным и областным программам льготного кредитования. На эти деньги местные предприниматели открыли и расширили 8 новых производств, в районе появилось более 30 новых рабочих мест", - рассказал министр.

По словам министра, "благодаря работе нацпроекта по развитию предпринимательства кредиты стали доступнее для предпринимателей из районов области".

"Одно из нововведений в работе министерства с предпринимателями - выездные совещания, на которых бизнесмены могут напрямую задать вопросы власти. Районные администрации заранее собирают вопросы, в зависимости от которых формируется состав участников встречи с предпринимателями. После общего заседания специалисты минпрома проводят индивидуальные консультации для предпринимателей. Формат В2В позволяет подобрать подходящие именно для этой компании меры государственной поддержки", - рассказал министр.

Максим Черкасов отметил, что в Ковернинском районе до конца года на базе Центра поддержки предпринимательства будут открыты окна "Мой бизнес". Консультация в окнах "Мой бизнес" заменит предпринимателю обращение более чем в 40 организаций, предоставляющих услуги и меры поддержки предпринимателям.

Напомним, Нижегородская область — один из четырех пилотных регионов, где в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" открывается Центр "Мой бизнес".

Центр предоставляет комплексные услуги по принципу "одного окна" — то есть предприниматель сможет здесь узнать всю необходимую информацию и получить консультацию обо всех видах поддержки (обучение, подача документов для получения госуслуг, регистрация бизнеса, льготные займы и поручительство, открытие расчетного счета, составление отчётности, оформление пакета документов для получения господдержки и т. д.)

Ранее сообщалось, что по поручению губернатора Глеба Никитина до конца года окна "Мой бизнес" откроются также в 17 районах области.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, в котором поставил перед правительством цели, достичь которых надо до 2024 года. Для этого были разработаны национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития.

По словам Владимира Путина, "12 национальных проектов – это, прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие условия создаст для частной инициативы".