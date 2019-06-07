Танкер из Нижнего Новгорода взорвался в порту Махачкалы Происшествия

Судна В.Ф. Танкер Фото: Официальная группа В.Ф. Танкер в соцсети

Танкер нижегородской судоходной компании, который находился в порту Махачкалы, сгорел 11 июня после того, как в машинном отделении судна произошел взрыв. Об этом сообщает "Волжское пароходство", объединенное с владельцем сгоревшего судна - ООО "В.Ф. Танкер".

ЧП произошло на судне "ВФ Танкер-16" примерно в 04:30 мск при выгрузке с танкера сырой нефти. Взрыв в машинном отделении танкера спровоцировал задымление жилых помещений судна.

Экипаж эвакуировали, но при осмотре танкера сотрудники МЧС нашли троих погибших. Еще 12 человек доставлено на берег, из них троим членам экипажа потребовалась госпитализация.

"Компания окажет всемерную поддержку в расследовании причин пожара и ситуации в акватории", - говорится в сообщении "Волжского пароходства".

Процедура присоединения ООО "В.Ф. Танкер" к АО "Судоходная компания "Волжское пароходство" завершилась 14 декабря 2018 года. Обе компании входят в судоходный дивизион VBTH международной транспортной группы UCL Holding.