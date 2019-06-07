Похолодание до +5° ожидает нижегородцев в ближайшие дни

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Похолодание до +5° ожидает ожидается в Нижнем Новгороде во второй половине текущей недели. Об этом сообщает Гидрометцентр.
Синоптики отметили, что такая температура прогнозируется лишь ночью. Это произойдет 13 июня. Похолодание будет сопровождать кратковременный дождь, гроза и северный ветер.
Утром в этот день ожидается не выше +6°...+9°, днем от +17° до +19°.
Температура воздуха ночью прогнозируется около +5°, днем повысится до +17°...+19°.
Температура воды при этом ожидается на уровне +24°.
Завтра — 12 июня, синоптики прогнозируют дневную температуру воздуха +22°...+25°. Ожидается, что к ночи она понизится до +7°...+10°. По данным Гидрометцентра, 12 июня в области будет переменная облачность и локальные грозы.
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