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Общество

"Нижегородцы вносят огромный вклад в общее дело для дальнейшего развития страны", - Денис Москвин

12 июня 2019 11:20  [224] Общество
Денис Москвин

Денис Москвин

Фото: Пресс-служба НРО "Единая Россия"

Депутат Государственной думы, секретарь Нижегородского регионального отделения "Единой России" Денис Москвин поздравил жителей региона с Днем России.

"Этот праздник знаменует неразрывную связь всех поколений россиян. Все мы вместе - граждане единого государства. Мы гордимся тысячелетней историей своей страны, ее богатым духовным и культурным наследием. Нас объединяет любовь к Родине и чувство ответственности за ее судьбу, и в этом – сила и величие России", - говорится в поздравлении.

"Нижегородцы вносят огромный вклад в общее дело для дальнейшего развития страны. Наш регион обладает огромным потенциалом: в области происходят масштабные преобразования, реализуются крупнейшие инвестиционные проекты, развивается социальная сфера", - добавил Денис Москвин.

"Главной опорой и достоянием нашей страны всегда остаются люди, которые готовы преодолеть любые трудности и добиться успеха. Искренне желаю всем новых достижений и побед, уверенности в своих силах и завтрашнем дне, оптимизма, крепкого здоровья и благополучия!", - завершил он свое поздравление.

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