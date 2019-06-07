Нижний сегодня: главные события дня Общество

Похолодание до +5° ожидает нижегородцев в ближайшие дни

Похолодание будет сопровождать кратковременный дождь, гроза и северный ветер.

Всех отравившихся на свадьбе в Дзержинске выписали из больницы

На свадьбе почувствовали недомогание более 25 человек. В итоге девять человек были госпитализированы. Сегодня минздрав сообщил, что всех, кого пришлось госпитализировать, вписали из больниц.

Танкер из Нижнего Новгорода взорвался в порту Махачкалы

ЧП произошло на судне "ВФ Танкер-16" примерно в 04:30 мск при выгрузке сырой нефти. Экипаж судна эвакуировали, но трое человек погибли.

Большинство пострадавших при взрывах на дзержинском "Кристалле" выписаны из больницы

Из-за взрывов на территории НИИ пришлось госпитализировать 18 человек. Сегодня минздрав сообщил, что 12 пострадавших уже выписаны из больницы. Еще шесть человек остаются на стационарном лечении. Их состояние врачи оценивают как близкое к удовлетворительному.

Пятнадцать миллиардов рублей требуется на реставрацию всех ОКН Нижнего Новгорода

В муниципальной и совместной собственности находится 274 объекта культурного наследия, из которых 232 – жилых объекта, в том числе 176 из них находится в аварийном состоянии.

Пляж в Молитовском затоне Нижнего Новгорода благоустроят до конца июня

На пляже сделают лежаки, кабинки для переодевания, построят медицинский пункт, построят большой детский городок, привезут новый чистый песок.

Нижегородское СИЗО-3 функционировало без канализации и сбрасывало отходы в реку

Таким образом изолятор нарушал требования закона об охране окружающей среды и Водный кодекс РФ. Руководства СИЗО и само учреждение заплатили штрафы.

Чемпионат арабских скакунов пройдет в Нижегородской области 13-16 июня

Помимо чемпионата планируются различные конные соревнования и шоу, мастер-классы и индивидуальные тренировки по выездке, которые проведут мастера спорта международного класса.

Максимальная разовая концентрация формальдегида достигла 1,3 ПДК в северной части Дзержинска

В Советском и Сормовском районах Нижнего Новгорода также отмечалось кратковременное загрязнение атмосферного воздуха