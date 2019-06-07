"Нижегородский стадион нам может помочь", - Станислав Черчесов Спорт

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

"Нижегородский стадион нам может помочь", - сказал тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов на пресс-конференции после матча Россия – Кипр 11 июня 2019 года.

При этом он выразил сожаление, что ФК "Нижний Новгород" не вышел в премьер-лигу.

"В этом случае можно было бы реально оценить игроков. Я был на сборах "Нижнего Новгорода". Даже тренировки просматривал. Они хорошо проводят сезоны, но футболистов, которые бы сегодня нам помогли, в команде нет. Без обид, объективно", - добавил Станислав Черчесов.

Напомним, Сборная России обыграла Кипр в отборочном матче Евро-2020 в Нижнем Новгороде.

Напомним также, Глеб Никитин поздравил сборную России с победой в матче против сборной Кипра.