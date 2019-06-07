Названы претенденты в резерв управленческих кадров в сфере госохраны нижегородских ОКН Политика

Экспертная комиссия по итогам заседания 11 июня 2019 года назвала пять лидеров, претендующих на включение в резерв управленческих кадров Нижегородской области в сфере охраны памятников культуры (ОКН) в рамках программы "Команда Правительства". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В перечень кандидатов вошли четыре представителя Нижегородской области: директор МКУК "Историко-культурный и природно-ландшафтный музей-заповедник "Град Китеж" Алексей Гроза, руководитель аппарата комитета по градостроительству, ЖКХ и ТЭК Законодательного собрания Александр Рыжов, и.о. руководителя управления государственной охраны объектов культурного наследия региона Игорь Петров, начальник сектора администрация Богородского района Дмитрий Третьяков, а также кандидат из Самарской области - начальник отдела государственного надзора управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Григорий Меламед.

Конкурс стартовал 14 марта 2019 года по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Было подано 18 заявок, из которых по итогам заочного этапа до собеседования с экспертной комиссией допущены девять человек.

На этапе очной защиты своих проектов перед экспертной комиссией девять кандидатов также подготовили варианты решения вопросов из числа предложений, размещенных гражданами на портале "Команды Правительства". Эти вопросы кандидаты увидели только накануне, таким образом, на формирование идей у них было чуть больше суток. Также комиссия заслушала характеристики, которые на каждого из претендентов подготовили специалисты РАНХиГС.

"Кандидаты были интересными, а споры за список лидеров достаточно яркими. У каждого из них были предложения, которые нужно применять в Нижегородской области. Трое кандидатов были иногородними – из Москвы, Перми и Самары. Некоторые из них успели глубоко погрузиться в проблематику культурного наследия Нижегородской области, и это не может не радовать", - сказал председатель экспертной комиссии, заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин.

Член экспертной комиссии, профессор кафедры ЮНЕСКО ННГАСУ Татьяна Виноградова в свою очередь отметила, что оценка проектов стала для нее тяжелой, но вместе с тем ответственной и интересной работой.

"Это новый для нашей сферы опыт. Руководителя управления охраны объектов культурного наследия раньше назначали, и ни специалисты, ни простые люди не имели к этому никакого отношения. Если бы люди, которые в прошлые годы возглавляли управление по охране памятников, прошли через такой отбор, мы бы возможно сегодня имели другие результаты их работы. Мы бы не потеряли столько культурного наследия и городской среды, сколько потеряли. Человек, который займет должность руководителя управления, безусловно, должен быть грамотным юристом, архитектором, реставратором, но в моем понимании он должен быть в первую очередь порядочным человеком", - поделилась Татьяна Виноградова.

В итоге экспертная комиссия выбрала пять лидеров, претендующих на включение в резерв управленческих кадров.

На повторном заседании комиссия рекомендует кандидатов для собеседования с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным и включения в резерв управленческих кадров.

Напомним, что презентация программы "Команда Правительства", о которой Глеб Никитин доложил президенту РФ Владимиру Путину, состоялась в Нижнем Новгороде 14 мая 2018 года. Ее участниками могут стать граждане России с высшим образованием, в возрасте от 21 года, а также отсутствием судимости. Место жительства значения не имеет.

Ранее сообщалось, что более 13,5 тысяч человек за время действия "Команды Правительства" выразили желание попасть в кадровый резерв проекта.