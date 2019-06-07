"Граждане выражают большой интерес к формированию предложений в сфере ОКН", - Ольга Щетинина Общество

Ольга Щетинина

"Граждане выражают большой интерес к формированию предложений в сфере объектов культурного наследия", - сказала заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области, член комиссии по отбору кандидатов для включения в резерв управленческих кадров в сфере охраны ОКН Ольга Щетинина.

На портал "Команда Правительства" было подано 137 предложений о решении разных вопросов в сфере сохранения исторического наследия, которые получили 679 лайков и 65 дизлайков.

"Экспертная работа в рамках проекта "Команда Правительства" имеет большое значение не только с точки зрения определения лидеров, которые могут работать в правительстве Нижегородской области на разных позициях. Важность этой работы – в анализе запросов граждан относительно конкретной сферы. В сфере охраны ОКН мы видим большой интерес к формированию предложений, к проблемам отрасли", - добавила Ольга Щетинина.

"Думаю, что сегодняшняя работа имеет даже более глобальное значение: изучение всех предложений, с которыми обратились граждане - это основа для анализа тех целей и задач, которые сформированы в Стратегии развития нижегородского региона с последующей экспертной оценкой и, может быть, даже корректировкой главного стратегического документа", - считает член комиссии по отбору кандидатов для включения в резерв управленческих кадров в сфере охраны ОКН.

"Ну, а для участников, которые выступают перед экспертной комиссией, это финансово емкая отрасль для решения проблем. Интересно послушать нестандартные, свежие мысли на тему того, как теми ресурсами, которыми обладают государственные органы, можно включаться в решение вопросов на стыке культуры, духовности и облика города", - добавила Ольга Щетинина.

Напомним, что экспертная комиссия по итогам заседания 11 июня 2019 года назвала пять лидеров, претендующих на включение в резерв управленческих кадров Нижегородской области в сфере охраны памятников культуры (ОКН) в рамках программы "Команда Правительства".

В перечень кандидатов вошли четыре представителя Нижегородской области: директор МКУК "Историко-культурный и природно-ландшафтный музей-заповедник "Град Китеж" Алексей Гроза, руководитель аппарата комитета по градостроительству, ЖКХ и ТЭК Законодательного собрания Александр Рыжов, и.о. руководителя управления государственной охраны объектов культурного наследия региона Игорь Петров, начальник сектора администрация Богородского района Дмитрий Третьяков, а также кандидат из Самарской области - начальник отдела государственного надзора управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Григорий Меламед.