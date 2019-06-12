Создание продающего сайта

Продающий сайт – это ресурс, позволяющий увеличить количество продаж.

Цель продающего ресурса - продать конкретные товары или услуги, предлагаемые компанией. Другими словами, правильно разработанный ресурс позволяет увеличить успешность бизнеса. В силу этого к продающему сайту предъявляются особенные требования. Создать качественный ресурс целевой направленности, пожалуй, могут только профессионалы. К примеру, можно это сделать здесь klaxon-studio.ru.

Одним из главных требований к продающему сайту является завлекающий дизайн. Ресурс должен сразу притягивать внимание посетителей и заставлять пользователей просмотреть всю информацию, которая содержится на его страницах.

Кроме того при создании продающего сайта должны быть учтены другие важные требования, в частности:

• Нужно позаботиться об удобстве навигации. Это значит, что вся имеющаяся информация должна быть структурированной. На ресурсе должно быть предусмотрено главное меню, которое сразу бросалось бы в глаза. Доступ к наиболее важным разделам должен быть максимально простым и осуществляться в несколько кликов.

• Необходимо исключить большое количество графики. Изображения могут отвлекать посетителя от основной информации. Поэтому акцентировать внимание разумно на конкретных данных о товаре, а фото использовать в качестве сопровождения. При этом любые снимки должны сопровождаться мега тегами.

Важно заботиться об используемом контенте. Он должен постоянно обновляться. При этом качественные тексты для продающих сайтов пишутся по определенным схемам. Поэтому доверить их написание лучше опытным копирайтерам.

Продающие сайты могут быть автономными. Они, как правило, являются ресурсами-одностраничниками. Сегодня такой способ считается очень удобным для увеличения продаж посредством использования интернета. Но также востребованными являются и полноценные ресурсы, имеющие множество разделов, перемещаться по которым можно с помощью простой навигации. Отдельные продающие страницы могут размещаться непосредственно на сайтах компаний. Они обычно отличаются стилевым оформлением и соответствует всем современным маркетинговым требованиям.

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