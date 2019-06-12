Как выбрать мужскую курточку?

Из-за холодного климата в большинстве городов России население практически целый год носит какие-нибудь курточки. Женский ассортимент моделей одежды всегда отличался своим разнообразием, чего не всегда скажешь о мужском гардеробе. Посмотреть широкий ассортимент качественных мужских курточек можно на этом сайте kurto4ka.ru.

Как выбрать мужскую курточку?

С наступлением холодов многие начинают прятать свои теплые вещи и натягивают осенние курточки. Прежде чем покупать понравившуюся модель мужской курточки, стоит обратить внимание на следующие характеристики:

• Тип материала.

• Размер.

• Фасон.

• Бренд-производитель.

Несмотря на большой объем характеристик, выбрать мужскую курточку достаточно просто.

Прежде всего, покупатель обязательно обращает внимание на материал. Самый теплый вариант - кашемир и шерсть. Кашемировые модели значительно теплее от шерстяных, но при этом и выше по стоимости. Кроме того, в отличие от шерстяных изделий, кашемировые быстро изнашиваются.

В дождливую погоду лучше выбирать текстильные куртки, в народе называемые пуховиками. Внешняя сторона такой одежды обычно состоит из водоотталкивающего материала, а в качестве наполнителя используют пух и перо в разных пропорциях. Обязательно при выборе обращают внимание на пропорции, ведь куртка, где больше пуха будет значительно теплее от других моделей.

Следующее на что обращают внимание - тип куртки. Существует множество разновидностей курток, но наиболее популярными из них являются:

• Пуховики. Это зимние мужские куртки, верхний слой которых состоит из водоотталкивающего материала, а в качестве наполнителя используют пух и перо. Стоимость модели зависит от ее наполнителя. К примеру, пуховые изделия значительно больше в цене, нежели пуховики на синтепоне.

• Ветровки. Это вариант курток больше демисезонный. Основная цель - защитить от ветра и дождя. Внутреннюю часть курточки обычно делают без подкладок, потому что обычно их носят поверх джемперов и пиджаков. Также в таких моделях есть капюшон и большие карманы.

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