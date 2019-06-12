Важность витаминов для собак

Чтобы поддерживать здоровье домашнего любимца ему необходимо вместе с кормом давать витамины.

Домашнему любимцу для того, чтобы он чувствовал себя хорошо, необходима не только вкусная еда, но и витаминные комплексы. Если не заботиться о сбалансированном, насыщенном полезными веществами питании, то у животных, которые содержатся в домашних условиях, может ухудшаться не только здоровье, но и настроение. Особенно важны витамины для щенков. Для правильного развития организма животного требуется множество полезных веществ.

Очень часто причиной желудочно-кишечных расстройств и других распространенных болезней является гиповитаминоз. На его фоне защитные функции организма щенков и развиваются серьезные патологии. Как правило, большие риски возникают в период не активного солнца, то есть, зимой или в начале весны.

При развитии авитаминоза может наблюдаться задержка роста щенка, значительно ухудшается состояние кожных покровов и шерсти. Также проявляется нехватка витаминов слезящимися глазами, апатией и сонливостью. На фоне несбалансированного питания и часто возникает понижение температуры тела.

Востребованными для щенков являются витамины группы B которые способствуют стабилизации функционирования нервной системы и улучшают обмен веществ. Кроме того такие комплексы полезны для щенков с проблемами желудочно-кишечного тракта. Если у щенка ухудшился аппетит, то, скорее всего, ему не хватает витамина В1. Со временем если не принять меры может появиться слабость в конечностях, вялость и запоры. При недостаточном количестве витамина B2 у щенков возникает боязнь света, а также может быть зафиксировано ухудшение зрения или воспаление слизистой ротовой полости.

Наиболее часто используемыми является ретинол или витамин А. Он улучшает здоровье глаз, костей кожных и слизистых тканей. Незаменим является витамин К. Он улучшает работу печени и препятствует образованию почечных камней. Кроме того данное вещество положительно влияет на состояние зубов ,так как усиливает усвоение кальция.

Помимо витаминов в лечебные комплексы обычно включается микроэлементы и жирные кислоты. В частности большое значение для развития скелета у щенков является кальций и фосфор. Залогом блестящей шерсти и здоровой кожи животных являются полиненасыщенные жирные кислоты. Их не синтезирует организм собак, поэтому в витаминные комплексы обычно добавляется рыбий жир и различные растительные масла. Безусловно очень важным для щенков является витамин С, так как он отвечает за поддержку иммунитета в целом.

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