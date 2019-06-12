Разнообразие керамической плитки

Керамическая плитка – это востребованный облицовочный материал, который широко применяется для отделки помещений различного назначения.

Керамическая плитка для облицовки предлагается производителями в широком ассортименте. Приобрести почти любые виды керамической плитки можно здесь https://plitka-v-minske.by. В каталоге предлагаются товары от проверенных производителей из разных стран. Кроме того здесь легко подобрать оригинальную коллекцию для облицовки стен и пола для оформления помещения любого назначения.

Важной привлекательной особенностью современной керамической плитки является ее высокая прочность и износостойкость. При использовании изделий гарантируется создание великолепных дизайнерских вариантов отделки. Кроме того такая облицовка практичная и не требует сложностей в уходе.

Наиболее широко используются настенные варианты керамической плитки. Такой материал отличается небольшим весом. Изделия могут иметь средний и малый формат. Напольные варианты отличаются большей толщиной и увеличенным форматом. Кроме того такие изделия относятся к классу высокой износостойкости. Многие модели можно использовать при обустройстве системы «теплый пол».

Все виды керамической плитки отличаются экологической чистотой. Такой материал безвреден для человека, поскольку изготавливается из природных компонентов. При высоких температурах керамическая плитка не возгорается. То есть, она входит в линейку негорючих материалов и полностью пожаробезопасная.

Облицованные стены и пол отличаются биологической устойчивостью. Они легко моются бытовыми средствами. Отделка материалом не способствует распространению вредоносных микроорганизмов.

Безусловно, изначально при выборе плитки рекомендуется обращать внимание на технические характеристики. Для этого может потребоваться консультация специалистов. Что касается дизайнерского оформления, то в этом вопросе следует основываться на собственные вкусовые предпочтения. Но при этом размеры плитки должны соответствовать габаритам помещения. В маленьких комнатах лучше использовать изделия небольших размеров, а в просторных помещениях великолепно смотрятся крупноформатные материалы.

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