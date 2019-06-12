Особенности мансардных окон

Большие окна в помещении всегда выглядят хорошо, при этом помогают наполнять комнату ярким солнечным светом. Купить мансардные окна можно например в этом интернет-магазине.

Особенности выбора мансардных окон.

Мансарда — это жилое помещение на чердаке, которое имеет наклонный потолок. К сожалению, часто в таких комнатах достаточно скудное освещение. Чтобы улучшить это положение, многие предпочитают устанавливать большие мансардные окна, которые будут положительно влиять на освещение в помещении.

Современные мансардные окна - это не только практичная деталь для освещения, но и уникальная часть всего помещения. Благодаря такому элементу, комната приобретет более современный дизайн и интерьер. Существует две разновидности окон для мансарды:

• Наклонные. Такая конструкция стоит наравне с крышей и защищает помещение от попадания различных погодных осадков. Именно такие окна и называются мансардными.

• Вертикальные. Эту конструкцию устанавливают в кровельной надстройке и по своему внешнему виду практически не отличаются от простых фасадных окон. К сожалению, такой вариант дает неполное освещение, оставляя некоторые части комнаты без света.

К мансардным окнам выдвигают особые требования, ведь само помещение отличается от обычных комнат из-за своего расположения. Кроме основной функции освещения, такие конструкции должны защищать место от попадания различных погодных осадков. Представленные технические требования достаточно трудные, поэтому производители выпускают небольшое количество таких окон из-за чего и остается высокая их стоимость.

Саму раму окна делают из плотной древесины или ПВХ. Для качественной герметизации между окном и створкой устанавливают 1-3 контура уплотнения. Дополнительно деревянные рамки часто защищают накладками из алюминия.

При выборе мансардного окна обращают внимание на следующие характеристики:

• Площадь помещения.

• Количество окон (минимум одно).

• Расположение.

• Размеры мансардного окна.

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