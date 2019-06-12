Более 100 участников ретро-ралли "Пекин-Париж" из 19 стран посетят Нижний Новгорода 24 июня Общество

Более 100 участников ретро-ралли "Пекин-Париж" из 19 стран посетят Нижний Новгорода 24 июня, сообщают организаторы.

Стоит добавить, что впервые это ралли прошло в 1907 году и тогда его маршрут пролегал через наш город.

105 винтажных автомобилей из 19 стран мира в боевом режиме ралли проедут свыше 13500 км за 36 дней, пересекая территории 12 стран.

В числе участников множество уникальных ретро-автомобилей со всего мира, самый пожилой из которых выпущен в 1907 году, а самый молодой - в 1977.

Это и Mercedes, и Bentley, и Rolls Royce, и Aston Martin, и Porsche, а также Ford, Chevrolet, Jaguar, Alfa Romeo и много других. Кроме того, в пробеге примут участие автомобили таких забытых ныне марок, как Sunbeam, Alvis, Contal, Rockne, Hudson и других.

А ещё в ралли участвует единственный российский экипаж на автомобиле ВАЗ-2103 1972 года выпуска.

Все жители и гости города могут принять участие во встрече ралли на пл. Минина и Пожарского и посетить стоянку участников на пл. Ленина, вход свободный.

Место проведения:

Пл. Минина и Пожарского, 24 июня 2019 г., с 16:00 до 19:00 – промежуточный финиш и встреча участников.

Пл. Ленина, 24 июня 2019 г., с 17:00 до 21:00 – свободная зона для посещения, осмотра, общения, фотографирования.

АСК "Нижегородское Кольцо", 25 июня 2019 г., 08:00 – 11:00 – старт следующего этапа ралли.

СПРАВКА:

В январе 1907 французская газета "Le Matin" публикует объявление:

"Найдется ли кто-нибудь, способный проехать на автомобиле от Парижа до Пекина этим летом? Маршрут длиной в 16 тысяч километров! Награда победителю 100 000 франков!!!"

Автопромышленник, маркиз Де Дион откликается: "Я, конечно, принимаю вызов, но только бы нашлась другая машина – соперница и попутчица. Это, действительно, будет поход в духе романов Жюля Верна…".

Тогда, в 1907 году, маршрут решили развернуть и из Пекина в Париж стартовали всего 5 экипажей. С 10 июня, за 2 месяца они проехали 16 000 км по дорогам и бездорожью, включая горные тропы Китая, пустыню Гоби в Монголии, степи и болота в России и успешно финишировали в Париже под грандиозные овации! Победителем стал принц Сципион Боргезе на своем автомобиле "Итала 35/45HP" и именно на его долю выпали самые яркие приключения в гонке.

Это событие стало первой крупной гонкой в автомобильной истории. Второй раз ралли стартует только через 90 лет – в 1997 году, третий раз – в 2007 году и только после этого становится регулярной (раз в 3 года) и крупнейшей в мире гонкой ретро-автомобилей.

Несмотря на высокий стартовый взнос, который составляет 53 500 фунтов стерлингов, от желающих принять участие нет отбоя. Все вакантные места полностью заполняются за 2 года до старта очередного ралли.

7-е Международное ретро-ралли "Пекин-Париж" возьмёт старт 2 июня 2019 года в Пекине и, пройдя по территории 12 стран, торжественно финиширует в Париже 7 июля 2019 года.