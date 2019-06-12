Более 10 населенных пунктов Нижегородской области до сих пор не готовы к противопожарному периоду, сообщается на сайте прокуратуры региона.
В сообщении говорится, что прокуратурой Шатковского района по информации территориального отдела ГУ МЧС РФ проведена проверка соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности на поднадзорной территории.
Установлено, что администрацией сельского поселения не обеспечено надлежащее выполнение требований противопожарной безопасности в районе деревень Гаврилово, Ратманово, села Елховка и поселков Хиринские Выселки и Чистое поле.
Уборка мусора, сбор сухой растительности и покос травы там осуществлялись нерегулярно, в связи с чем, указанные населенные пункты признаны не готовыми к пожароопасному периоду 2019 года.
Аналогичные нарушения выявлены в деятельности еще 6 сельских поселений.
По данным фактам прокуратурой района в адрес глав сельских поселений вынесены представления об устранении допущенных нарушений, которые находятся на рассмотрении.
Как сообщалось ранее, в регионе введен особый противопожарный режим, в рамках которого действует запрет на посещение лесов и на разжигание костров.
По области с момента схода снежного покрова было зарегистрировано 794 пожара травы – в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Причиной стали, в том числе, погодные условия: небольшое количество осадков и низкий паводок. На сегодняшний день обстановка с возгоранием сухой травы стабилизировалась, количество регистрируемых возгораний существенно снизилось.
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