Последние новости рубрики Происшествия
13 июня 2019 12:35  [201] Девушка на мотоцикле, перевернувшись на борской трассе, получила множественные травмы
13 июня 2019 12:20  [402] Шестилетний мальчик пропал в Нижнем Новгороде
13 июня 2019 10:37  [166] Мужчины утонули в Выксе и Нижнем Новгороде 12 июня
13 июня 2019 10:23  [166] Более 10 населенных пунктов Нижегородской области до сих пор не готовы к противопожарному периоду
13 июня 2019 10:15  [192] Директор фирмы из Нижнего Новгорода, не выплачивающий сотрудникам зарплату, лишился автомобиля
13 июня 2019 10:01  [161] Нарушение правил пожарной безопасности стало причиной возгорания крыши Академии самбо в Кстове
13 июня 2019 09:42  [179] Купол международной Академии Самбо горел в Кстово Нижегородской области
11 июня 2019 17:56  [738] Танкер из Нижнего Новгорода взорвался в порту Махачкалы
11 июня 2019 10:12  [959] Два человека погибли и три ранено в результате ДТП в Воротынском районе Нижегородской области
11 июня 2019 09:34  [1110] Нижегородский спортклуб выплатил компенсацию отравившейся хлором посетительнице
Происшествия

Более 10 населенных пунктов Нижегородской области до сих пор не готовы к противопожарному периоду

13 июня 2019 10:23  [166] Происшествия

Более 10 населенных пунктов Нижегородской области до сих пор не готовы к противопожарному периоду, сообщается на сайте прокуратуры региона.

В сообщении говорится, что прокуратурой Шатковского района по информации территориального отдела ГУ МЧС РФ проведена проверка соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности на поднадзорной территории.

Установлено, что администрацией сельского поселения не обеспечено надлежащее выполнение требований противопожарной безопасности в районе деревень Гаврилово, Ратманово, села Елховка и поселков Хиринские Выселки и Чистое поле.

Уборка мусора, сбор сухой растительности и покос травы там осуществлялись нерегулярно, в связи с чем, указанные населенные пункты признаны не готовыми к пожароопасному периоду 2019 года.

Аналогичные нарушения выявлены в деятельности еще 6 сельских поселений.

По данным фактам прокуратурой района в адрес глав сельских поселений вынесены представления об устранении допущенных нарушений, которые находятся на рассмотрении.

Как сообщалось ранее, в регионе введен особый противопожарный режим, в рамках которого действует запрет на посещение лесов и на разжигание костров.

По области с момента схода снежного покрова было зарегистрировано 794 пожара травы – в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Причиной стали, в том числе, погодные условия: небольшое количество осадков и низкий паводок. На сегодняшний день обстановка с возгоранием сухой травы стабилизировалась, количество регистрируемых возгораний существенно снизилось.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph