НБД-Банк и АРСГ НО подвели итоги работы программы по поддержке предпринимательства Бизнес

НБД-Банк и АРСГ НО подвели итоги работы программы по поддержке предпринимательства, сообщает пресс-служба банка.

В сообщении говорится, что НБД-Банк сотрудничает с Агентством по развитию системы гарантий для субъектов малого предпринимательства Нижегородской области с 2009 года.

На сегодняшний день в рамках совместной программы по поддержке региональных предпринимателей выдано 467 кредитов на общую сумму более 3,17 млрд рублей. Сумма выданных Агентством поручительств составила более 1, 544 млрд рублей.

НБД-Банк уделяет особое внимание финансированию социально значимых проектов предприятий малого и среднего бизнеса, в том числе с использованием механизмов государственной поддержки. Реализация совместных мероприятий с операторами программ государственной поддержки – участниками Национальной гарантийной системы, такими как Агентство, Корпорация МСП, а также Фонд развития промышленности и Фонд развития моногородов, - направлена на создание благоприятных условий для доступа к банковским кредитным ресурсам субъектов малого и среднего бизнеса.

Кроме того, в рамках мероприятия по обучению специалистов НБД-Банка работе с финансовыми продуктами Агентства начальник управления корпоративных финансов и клиентов ПАО "НБД-Банк" Евгений Максаков поблагодарил коллег за продуктивное сотрудничество.

"Взаимодействие нашего банка, Агентства по развитию системы гарантий для субъектов малого предпринимательства Нижегородской области как оператора программы государственной поддержки и бизнес-сообщества способно развивать экономику региона и содействовать улучшению социально-экономической ситуации в Нижегородской области. Мы ценим наши крепкие партнерские отношения с Агентством и уверены в дальнейшем взаимовыгодном сотрудничестве. Благодарю за поддержку и надежность", - добавил Евгений Максаков.