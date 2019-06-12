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Бизнес

Производство подъемных механизмов под брендом "DoorHan" создадут в Нижнем Новгороде

13 июня 2019 13:41  [127] Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Производство подвижных ограждающих конструкций, подъемных механизмов, сборных домов и их частей под брендом "DoorHan" создадут в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Инвестиции в создание производства составят 100 млн рублей. Предполагается, что завод начнет работать уже в 2019 году.

Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали генеральный директор АО "Корпорация развития Нижегородской области" Тимур Халитов и генеральный директор компании, выступающей инвестором - ООО "Ин Парк-Нижний Новгород" Александр Пищаев.

"Размещение производства в нижегородском регионе предоставит дилерам абсолютно новые возможности продвижения своей продукции и услуг. Кроме того, многолетний опыт компании и поддержка со стороны Корпорации развития Нижегородской области позволяют нам ввести объект в эксплуатацию в кратчайшие сроки", - отметил Александр Пищаев.

Он добавил, что завод расположится на территории Автозаводского района на площади 3 га рядом с трассой М-7 (Южный обход), аэропортом "Стригино" и железнодорожной магистралю.

"Там имеются все необходимые коммуникации, что поможет сократить издержки, связанные со строительством и дальнейшей эксплуатацией завода", - подчеркнул Тимур Халитов.

К моменту ввода предприятия в эксплуатацию планируется создать 100 новых рабочих мест.

СПРАВКА:
"DoorHan" является одним из мировых лидеров по производству роллетных, перегрузочных и алюминиевых профильных систем, дверей, ворот, автоматических раздвижных систем, систем ограждения, парковочных систем и шлагбаумов. Компания имеет широкую сеть производственных комплексов, которые расположены не только в России, а также в странах Европы и Азии.

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