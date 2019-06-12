Иван Носков встретился с жителями поселков Бабино, Игумново, Петряевка и Колодкино Нижегородской области Общество

Фото: администрация г.Дзержинск

Глава Дзержинска Иван Носков встретился с жителями поселков Бабино, Игумново, Петряевка и Колодкино Нижегородской области 11 июня 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Дзержинска.

Встреча проходила в бабинской школе № 2. Отмечается, что посельчан волновали проблемы новой системы вывоза мусора, плохие дороги, проблемы кронирования деревьев и вопросы организации автобусного сообщения. В маленькие ПАЗики, которые сегодня обслуживают маршруты Бабинского кольца, сейчас, в пик садово-огородного сезона, пассажиры умещаются с трудом.

Иван Носков рассказал им, что уже в 2019 году Дзержинск при финансовой поддержке области рассчитывает закупить 52 новых автобуса средней и большой вместимости. Он заверил посельчан, что после получения новых машин власти города решат проблему с автобусами.

Относительно спила аварийных и сухих деревьев собравшимся была предоставлена информация, что эта работа началась в городе на текущей неделе. Будут спилены более 70 старых деревьев, причем почти треть из них – в поселках.

Плохое состояние дорог - это одна из самых распространенных проблем в поселках. Она не решалась десятилетиями потому, что финансовых вливаний это требует огромных, но по своим параметрам эти дороги не могли быть включены ни в одну из работающих федеральных и региональных программ. По словам Ивана Носкова, на этой неделе состоялась встреча с руководством Росавтодора, нормативная база в сфере асфальтировки сельских дорог будет меняться и у городского округа появится возможность войти в региональные и федеральные программы. Это один из реальных путей, чтобы постепенно начать решать давнюю проблему. Сейчас этот вопрос будет прорабатываться.

"В большинстве дзержинских поселков проблемы схожи. Многие из них – системные, копившиеся долгие годы. Они не решаются одномоментно, необходимо привлечение региональных и даже федеральных инструментов и ресурсов, иногда требуется инициировать внесение изменений в законодательство. Это процесс небыстрый. Но мы в любом случае идем этим путем", - подытожил Иван Носков.