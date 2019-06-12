Фестиваль национальных культур прошел в Нижнем Новгороде в День России Культура и отдых

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Фестиваль национальных культур прошел в Нижнем Новгороде в День России. Об этом сообщает управление по связям со СМИ городской администрации.

В мероприятии приняли участие 14 национальных общин и сообществ. Фестиваль проходит ежегодно с 2014 года.

"Фестиваль национальных культур является традиционным для города событием, которое является частью комплексного плана мероприятий по развитию и укреплению межнациональных и межконфессиональных отношений. Этот комплексный план утвержден главой города Владимиром Пановым, и в рамках этого плана проходят различные обучающие семинары, образовательные, культурные, спортивные мероприятия. Фестиваль для всех нижегородцев и жителей самого многонационального Канавинского района - это возможность познакомиться с национальными песнями, танцами, костюмами, кухнями. Он позволяет людям быть ближе друг другу, становиться понятнее и добрее", - сказал секретарь Межконфессионального консультативного совета при администрации Нижнего Новгорода Илья Барсков.

"Ежегодно фестиваль собирает несколько тысяч зрителей, которые хотят посмотреть на нашу многонациональную культуру. Многие национальные диаспоры и конфессии, которые проживают на территории района, а на сегодняшний момент их более 130, с большим удовольствием между собой общаются и доказывают, что мир и согласие, дружба и взаимопонимание, взаимопомощь и поддержка – это то, что культивируется в нашем совете", - сказал глава Канавинского района Михаил Шаров.

Из года в год активно участвует в фестивале Нижегородское общество украинской культуры "Джерело". "Любые городские мероприятия, которые проводятся всеми представителями национальных обществ Нижнего Новгорода, только помогают укреплять дружбу между нами. Они позволяют нам ближе узнавать друг друга, завязывать контакты. Поэтому мы всегда за то, чтобы участвовать в таких мероприятиях", - отметила представитель Нижегородского общества украинской культуры "Джерело" Галина Голованова.

"Единство народов как-раз начинается с культуры. В рамках фестиваля каждый представляет свою культуру, презентует ее, и, безусловно, в этом есть единство", - подчеркнул заместитель председателя местной национально-культурной автономии азербайджанцев города Нижнего Новгорода Расим Эльчин-Оглы.