Нижний сегодня: главные события дня Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин дал старт обратному отсчету до юбилея Нижнего Новгорода

Открытие стелы "800 до 800", которая начала обратный отсчет до старта празднования юбилея Нижнего Новгорода, стало завершающим эпизодом праздничных мероприятий Дня России.

Глеб Никитин провел личный прием граждан в приемной президента России в ПФО

Одним из вопросов, который обсуждался на встрече, стала ситуация с достройкой ЖК "Окский берег". Губернатор рассказал дольщикам о ряде решений в данном направлении. Также на приеме Глеб Никитин рассмотрел предложение об очистке городских рек с использованием мелиоративных земснарядов и поручил своему заместителю начать разработку программы по улучшению состояния городских водоемов.

Новый инвестор появился у нижегородского ЖК "Окский берег"

Инвестором может выступить ГК "Монолит", которая намерена вложить в достройку жилого комплекса собственные средства. С компанией уже подписано соглашение.

Нижегородские дома, где ремонтируют фасады и кровли, оборудуют камерами видеонаблюдения

Это сделают для дополнительного контроля проведения работ.

Аэрофлот 13 июня отменил два рейса Нижний Новгород-Москва с использованием самолета Sukhoi Superjet

Сегодня Аэрофлот отменил утренний и вечерний рейсы. Это происходит уже не в первые после того, как в начале мая самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании в столичном аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку и загорелся. Тогда погибли более 40 человек.

Концессию на создание парковочных мест в Нижнем Новгороде планируют подписать в октябре

Сейчас объявлен конкурс по выбору концессионера. На ближайшем заседании Гордумы депутаты рассмотрят вопрос о передаче помещений для создания центра мониторинга и управления парковками.

Стационарный общественный туалет хотят возродить на ул. Б.Покровской в Нижнем Новгороде

Восстановлением объекта займется "Нижегородский водоканал". Предприятие отремонтирует помещение и установит там новое современное оборудование.

Производство подъемных механизмов под брендом "DoorHan" создадут в Нижнем Новгороде

Инвестиции в создание производства составят 100 млн рублей. Предполагается, что завод начнет работать уже в 2019 году и будет выпускать различные виды ворот, роллет, дверных и алюминиевых систем, перегрузочное оборудование, автоматику и модульные конструкции.