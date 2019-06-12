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Происшествия

Деятельность нижегородского зоомагазина приостановили из-за торговли контрафактными лекарствами

14 июня 2019 09:16  [99] Происшествия

Деятельность ООО "Зоодоставка" в Нижнем Новгороде приостановили из-за торговли контрафактными лекарствами. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора 14 июня 2019 года.

Согласно информации, в ходе проведения плановой проверки управление выявило нарушение правил хранения лекарственных средств для ветеринарного применения. В холодильниках для хранения отсутствовали термометры, стеллажные карты. Кроме того, в продаже находилось контрафактное лекарственное средство, применяемое для лечения животных. 

По обращению Роспотребнадзора, арбитражный суд Нижегородской области принял решение об административном приостановлении фармацевтической деятельности на срок 30 суток.

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