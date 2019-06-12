Деятельность нижегородского зоомагазина приостановили из-за торговли контрафактными лекарствами

Деятельность ООО "Зоодоставка" в Нижнем Новгороде приостановили из-за торговли контрафактными лекарствами. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора 14 июня 2019 года.
Согласно информации, в ходе проведения плановой проверки управление выявило нарушение правил хранения лекарственных средств для ветеринарного применения. В холодильниках для хранения отсутствовали термометры, стеллажные карты. Кроме того, в продаже находилось контрафактное лекарственное средство, применяемое для лечения животных.
По обращению Роспотребнадзора, арбитражный суд Нижегородской области принял решение об административном приостановлении фармацевтической деятельности на срок 30 суток.
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