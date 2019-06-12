Наталья Назарова проверила ход работ в Нижнем Новгороде в рамках реализации нацпроекта "БКАД" Общество

Депутат Государственной думы от Нижегородской области Наталья Назарова проверила ход работ в рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом сообщили в НРО партии "Единая Россия".

Она проинспектировали объекты в Автозаводском районе.

"Уже сейчас жители видят, что заканчивается ремонт улицы Дьяконова. На очереди – асфальтирование улиц Лескова, Мончегорской, Космической, Пермякова и других. Важно отметить, что именно их жители называли в числе первоочередных объектов, требующих ремонта, и мнение горожан стало решающим для власти", - подчеркнула Наталья Назарова.

Она также отметила, что руководство региона масштабно и системно реализует в области приоритетные проекты, результатом чего должно стать своевременное выполнение всех планов. Депутат напомнила, что в этом году по инициативе фракции "Единая Россия" на реализацию приоритетных проектов в регионах из федерального бюджета выделено больше средств. За тем, насколько эффективно они расходуются, налажен строгий депутатский контроль. Объекты в Автозаводском районе, по словам Натальи Назаровой, отремонтированы с высоким качеством.