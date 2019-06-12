"Потерянных или неоткрытых файлов устной части ГИА девятых классов по иностранным языкам нет", - Сергей Злобин Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

"Потерянных или неоткрытых файлов устной части государственной итоговой аттестации девятых классов по иностранным языкам нет", - сказал министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин.

Он опроверг недостоверную информацию, появившуюся в ряде СМИ, которые опубликовали соответствующие данные.

Сергей Злобин напомнил, что 11 июня 2019 года итоги основного государственного экзамена по иностранным языкам были утверждены государственной экзаменационной комиссией и направлены в муниципалитеты.

115 аудиофайлов потребовали дополнительной проверки в связи с низким качеством записи. С ними была проведена дополнительная работа с применением звукоусиливающей аппаратуры. 14 июня уточненные результаты по данным работам будут направлены в муниципалитеты.

На резервный день, 29 июня 2019 года, будут приглашены 11 учеников, которые по уважительным причинам (в том числе, по состоянию здоровья) не смогли прийти на экзамен в основной день сдачи экзамена.

"По предварительным результатам экзаменов, которые в этом году впервые оценивались экспертами областного уровня, а не в муниципалитетах, как это было ранее, мы отмечаем повышение среднего балла. Так, средний балл по английскому языку составляет 4,42 (для сравнения, в 2018 году – 4,36), по немецкому языку – 3,91 балла (в прошлом году – 3,85), по французскому языку – 4,07 (в 2018 году – 4,00)", - отметил министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.

Напомним, что первые результаты ЕГЭ-2019 в Нижегородской области показали рост 100-балльных работ по сравнению с 2018 годом. Наивысший балл по литературе получили 29 человек (в прошлом году – девять), по математике профильного уровня 100 баллов набрали 16 человек (в прошлом году – два). Количество высокобалльников, сдавших математику профильного уровня на 90-100 баллов, по сравнению с 2018 годом также выросло - с 44 до 190 человек, а по литературе - с 81 до 173 человек.

Свои результаты выпускники могут узнавать самостоятельно через личные кабинеты на портале ЕГЭ.

Участники экзаменов ГИА-11, не прошедшие минимальный порог по обязательным предметам, могут пересдать их в резервные сроки. Для математики определена дата 24 июня.

Напомним, что основной этап ЕГЭ в Нижегородской области стартовал 27 мая и продлится до 1 июля. В экзаменах по 14 учебным предметам примут участие более 14 тысяч человек, из них 12,5 тысяч выпускников текущего года, более одной тысячи выпускников прошлых лет и 357 студентов профессиональных образовательных организаций.

Самым популярным предметом по выбору является обществознание. Его планируют сдавать 51% выпускников. Востребованными являются также физика – 27%, история – 18% и биология – 19%.

В ноябре прошло года Рособрнадзор рассказал о нововведениях в ЕГЭ-2019.

Ранее сообщалось, что в 2018 году число сдавших ЕГЭ на 100 баллов выпускников школ в Нижегородской области выросло в 2018 году на 22% по сравнению с 2017 годом – до 141.