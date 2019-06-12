Резонанс с "выделенкой" на Гагарина: предлагается реверс на средней полосе или изменение работы светофоров Общество

Фото: Соцсеть

Нижегородские власти ищут пути решения проблемы для владельцев частного автотранспорта, которую вызвала выделенная полоса для общественного транспорта на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Первую выделенную полосу для движения общественного транспорта в Нижнем Новгороде открыли 1 июня. Она пролегает от микрорайона "Щербинки 2" (перекресток с улицей Тропинина) и до остановки "Нител" (перекресток с Горной).

С открытием "выделенки" общественный транспорт начал подходить к остановкам вовремя, автобусы перестали стоять в пробках.

Между тем, водители личного транспорта с момента действия выделенной полосы начали жаловаться на многокилометровые пробки на оставшихся двух полосах. Сейчас на сайте Change.org организован сбор подписей с просьбой убрать "выделенку". В настоящее время петицию подписали почти 4 тысячи человек.

Для того, что бы определить пути решения проблемы министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадим Власов и заместитель мэра Нижнего Новгорода Роман Колосов встретились с жителями, которые просят убрать выделенную полосу.

Как сообщает пресс-служба, по итогам встречи было принято несколько решений:

Организация реверсивного движения на средней полосе проспекта Гагарина, для того чтобы с утра она работала на въезд в город, а вечером – на выезд

Изменение работы светофоров

Отключение режима выделенной полосы по будням рано утром, чтобы жители загородных домов успевали въехать в Нижний Новгород до того, как начнет работу общественный транспорт

Кроме того, совместно с ГИБДД планируется обсудить вопрос усиления ольгинского поста.

Теперь планируется проводить такие встречи с владельцами частного транспорта регулярно, примерно раз в неделю.