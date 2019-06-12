Юные нижегородцы узнают о профессии садовода Культура и отдых

Юные нижегородцы узнают о профессии садовода

Как сообщают организаторы, 15 июня в 14:00 на сцене фуд-корта ЦУМа состоится мероприятие "Школа юного садовода". Всех участников ждет интеллектуально-развлекательная программа, приглашенные гости и памятные призы.

Для чего применяется дренаж и грунт, как правильно пользоваться садовыми инструментами? Об этом и многом другом сможет узнать каждый посетитель ЦУМа 15 июня, приняв участие в "Школе юного садовода". Это мероприятие станет отличной возможностью для юных посетителей получить представление о мире растений, узнать тонкости профессии и увлекательно провести время.

Приглашённый гость - настоящий профессионал своего дела - заместитель декана по учебной и методической работе факультета лесного хозяйства Нижегородской ГСХА Анна Владимировна Кулькова расскажет ребятам, как правильно посадить растение и вырастить его в домашних условиях, но прежде чем преступить к пересадке цветов каждый юный участник мероприятия примерит униформу садовода.

Помимо познавательной части на протяжении всего мероприятия для юных садоводов подготовлена интерактивная программа. Игры, конкурсы, памятные призы и, кончено же, вручение дипломов об окончании "Школы юного садовода".

"Мероприятия в ЦУМе носят не только развлекательный характер, но и познавательный. Для нас важно, чтобы каждый ребенок, пришедший к нам в торговый центр, получил не только положительные эмоции, но и унес с собой определенные знания, которые наверняка пригодятся ему в жизни. Я уверен, что всем нижегородцам будет полезно пройти данную школу, зарядиться положительными эмоциями и получить подарки", - рассказал Арсен Абраамян, директор по связям с общественностью ЦУМа.

Подобные мероприятия проводятся в ЦУМе на постоянной основе. Впереди много интересных мастерских и школ.

Место проведения: ТЦ ЦУМ, 5 этаж (фуд-корт)

Время проведения: 15 июня в 14:00

Контактные лица: Карпач Владислав, Абраамян Арсен

Тел.: 233-23-80

e-mail: pr1@csum.ru

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