Нижегородские полицейские задержали похитивших с забытой в терминале банковской карты более 9 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области 16 июня 2019 года.
Согласно информации, в начале июня 2019 года в отдел полиции № 3 обратился 38-летний житель Ленинского района. Мужчина сообщил, что забыл в терминале карту, когда совершал банковскую операцию, после чего она попала в руки неизвестного человека, который расплачивался с ее помощью в разных торговых точках района. Заявитель уточнил, что сумма ущерба составила более 9400 рублей.
По данному факту по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа), возбуждено уголовное дело.
В результате оперативно–розыскных мероприятий полицейские установили и задержали двух нижегородцев - ранее судимого 25-летнего жителя Автозаводского района и 22-летнюю жительницу Нижегородского района. Задержанные признали свою вину полностью.
В настоящее время злоумышленникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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