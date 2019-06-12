Нижегородские полицейские задержали похитивших с забытой в терминале банковской карты более 9 тысяч рублей Происшествия

Нижегородские полицейские задержали похитивших с забытой в терминале банковской карты более 9 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области 16 июня 2019 года.

Согласно информации, в начале июня 2019 года в отдел полиции № 3 обратился 38-летний житель Ленинского района. Мужчина сообщил, что забыл в терминале карту, когда совершал банковскую операцию, после чего она попала в руки неизвестного человека, который расплачивался с ее помощью в разных торговых точках района. Заявитель уточнил, что сумма ущерба составила более 9400 рублей.

По данному факту по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа), возбуждено уголовное дело.

В результате оперативно–розыскных мероприятий полицейские установили и задержали двух нижегородцев - ранее судимого 25-летнего жителя Автозаводского района и 22-летнюю жительницу Нижегородского района. Задержанные признали свою вину полностью.

В настоящее время злоумышленникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.