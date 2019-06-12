Нижегородцы смогут увидеть мир глазами людей с нарушениями зрения Общество

В Нижнем Новгороде покажут первый VR-симулятор болезней глаз 18 июня 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

В городе пройдет открытый интерактивный семинар о современных методах восстановления зрения и российском опыте установки зрительных протезов. В рамках мероприятия будет проведена презентация первого в России офтальмологического VR-симулятора, который показывает, как видят люди с различными нарушениями на разных стадиях болезни и люди с бионическим глазом (искусственным протезом).

Симулятор разработан российской лабораторией "Сенсор-Тех", которая создает устройства для незрячих, неслышащих и слепоглухих людей. Участие в семинаре бесплатное. Мероприятие проходит при поддержке Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского и Нижегородского центра реабилитации инвалидов по зрению "Камерата".

Мероприятие состоится 18 июня в 16:30 по адресу: ул. Зеленский съезд, д. 4, Лофт-пространство "FORSELF". Зарегистрироваться можно на сайте.

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СПРАВКА:

АНО "Лаборатория "Сенсор-Тех"" была основана в 2016 году при поддержке "Фонда поддержки слепоглухих "Со-единение". Цель проекта – разработка технологических решений для социализации людей с нарушениями слуха и зрения, в том числе слепоглухих, в России.

Тематика исследований и разработок Лаборатории охватывает широкий спектр направлений науки и техники, в том числе биоинженерию, биотехнические системы, наноэлектронику и электротехнику, информационно-коммуникационные системы, неврологию и нейрофизиологию, генетику.