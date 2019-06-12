Руководство "Гидромаша" на выставке Ле Бурже проведет переговоры о перспективах сотрудничества Бизнес

Фото: С сайта завода

Руководство нижегородского ОАО "Гидромаш" (ведущее российское предприятие по разработке, производству и испытаниям шасси, гидроцилиндров и гидроагрегатов для всех типов летательных аппаратов) в ходе 53-го международного авиакосмического салона Ле Бурже (Париж эйр шоу) проведет переговоры о перспективах сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Авиакосмический салон открылся 17 июня во Франции. "Гидромаш" принимает в нем участие с 1991 года.

В ходе мероприятий выставки делегация завода во главе с президентом Владимиром Лузяниным, проведет ряд встреч и переговоров по вопросам текущего и перспективного сотрудничества.

На выставочном стенде предприятия желающие смогут ознакомиться с рекламной продукцией, рассказывающей о специфике, богатом опыте и уникальных компетенциях НОАО "Гидромаш" в конструировании, изготовлении и послепродажном обслуживании взлетно-посадочных устройств для самолетов и вертолетов.