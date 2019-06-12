Последние новости рубрики Бизнес
17 июня 2019 12:35  [82] Руководство "Гидромаша" на выставке Ле Бурже проведет переговоры о перспективах сотрудничества
14 июня 2019 16:12  [310] Глеб Никитин подписал постановление о сдаче объектов культурного наследия в аренду за один рубль
13 июня 2019 17:29  [418] "Ростелеком" и Mail.ru Group станут совместно разрабатывать продукты для цифрового школьного образования
13 июня 2019 15:13  [700] Банк "Открытие" обеспечил 10 тысяч транзакций во время отборочных туров ЧЕ-2019 в Нижнем Новгороде и Саранске
13 июня 2019 14:59  [373] "Национальная система сертификации" Росстандарта пополнилась очередным нижегородским продуктом
13 июня 2019 13:41  [342] Производство подъемных механизмов под брендом "DoorHan" создадут в Нижнем Новгороде
13 июня 2019 12:50  [235] Нижегородский КБ "Ассоциация" открыл дополнительный офис в Арзамасе
13 июня 2019 10:42  [323] НБД-Банк и АРСГ НО подвели итоги работы программы по поддержке предпринимательства
11 июня 2019 17:36  [777] Банк "Открытие" представил прогноз об итогах заседания совета директоров ЦБ РФ 14 июня
11 июня 2019 17:27  [579] Предприниматели Ковернинского района за 5 месяцев получили 64 млн рублей льготных займов
Бизнес

Руководство "Гидромаша" на выставке Ле Бурже проведет переговоры о перспективах сотрудничества

17 июня 2019 12:35  [82] Бизнес

Фото: С сайта завода

Руководство нижегородского ОАО "Гидромаш" (ведущее российское предприятие по разработке, производству и испытаниям шасси, гидроцилиндров и гидроагрегатов для всех типов летательных аппаратов) в ходе 53-го международного авиакосмического салона Ле Бурже (Париж эйр шоу) проведет переговоры о перспективах сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Авиакосмический салон открылся 17 июня во Франции. "Гидромаш" принимает в нем участие с 1991 года.

В ходе мероприятий выставки делегация завода во главе с президентом Владимиром Лузяниным, проведет ряд встреч и переговоров по вопросам текущего и перспективного сотрудничества.

На выставочном стенде предприятия желающие смогут ознакомиться с рекламной продукцией, рассказывающей о специфике, богатом опыте и уникальных компетенциях НОАО "Гидромаш" в конструировании, изготовлении и послепродажном обслуживании взлетно-посадочных устройств для самолетов и вертолетов.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph