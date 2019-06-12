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Общество

Нижегородская Гордума одобрила проект о наземных коммуникациях в I чтении

19 июня 2019 13:35  [166] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Депутаты Думы Нижнего Новгорода приняли в I чтении проект решения об изменениях в нормативы градостроительного проектирования, которые касаются наземных коммуникаций. Об этом сообщает корреспондент, присутствующий на заседании Гордумы 19 июня 2019 года.

Ранее сообщалось, что нижегородские депутаты выступают против строительства наземных коммуникаций, считая, что они должны проходить под землей. Однако проект решений принят сегодня в I чтении для того, что бы до сентября дать администрации Нижнего Новгорода время на переговоры с прокуратурой.

По действующему сегодня положению необходимо, что бы все коммуникации в Нижнем Новгороде, за небольшим исключением, прокладывались под землей. Однако, как выяснилось на профильной комиссии, это доставляет неудобство телекоммуникационным компаниям, одна из которых обратилась в прокуратуру.

"Прокуратура заявляет, что нормативы города в этой части противоречат закону о связи, так как он предусматривает возможность владельцам располагать коммуникации на столбах", - поясняла ранее начальник правового управления городской Думы Ирина Маслова.

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