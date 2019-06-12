Роман Пономаренко: "Нам не хватает лидеров изменений, которые будут предлагать идеи и искать пути их решения" Общество

Фото: с сайта http://top50.nn.sobaka.ru

Руководитель общественной организации "Ковчег" Роман Пономаренко рассказал, что в сентябре он в третий раз проведет в Нижегородской области форум "Территория ритма", девиз которого "Я - предприниматель своей жизни". Проект помогает встать на ноги, перестать бояться, научиться мечтать и воплощать мечты в жизнь. Чего ждать от "Территории" в этом году и как можно стать ее частью...

- Роман, расскажите, что с вами произошло? Почему вы оказались в инвалидном кресле?

- В 11 лет я упал с дерева, получил травму позвоночника, оказался прикованным к постели. Образование я получал на дому, учителя приходили ко мне. Несмотря на то, что жили мы в маленьком городе Заволжье, школа и педагоги сразу откликнулись. В детстве я был там еще хулиганом и немало крови попил у учителей, но несмотря на это никто не оставил меня без уроков. Выпускного вечера у меня не было - тогда везде было недоступно для человека с такой инвалидностью, как у меня. Одноклассники приходили меня навещать, но я тогда очень стеснялся своего состояния.

В 17 лет врачи окончательно сказали, что ходить я не буду, и моя планка - это работать на дому и упаковывать мелкие детали. Именно так было написано в выданной мне справке. Но я был против этого приговора. Моя мама добилась того, чтобы в справке указали, что я могу работать юристом. После этого я поступил на юрфак ННГУ им. Лобачевского. На вступительные экзамены меня привезли в карете скоро помощи, тогда я еще не мог сидеть, только лежать. Ко мне приходили преподаватели, и я, лежа в машине скорой помощи, сдавал экзамены. Забавно, что в стенах университета впервые я оказался буквально полгода назад, когда приехал туда с тренингом. На лекции за меня ходила моя мама, а для сдачи экзаменов преподаватели приезжали ко мне домой в Заволжье. Со своими однокурсниками я даже не знаком.

- В какой момент у вас наступило приятие вашего состояния?

- Уже со второго курса университета я начал работать. Мама помогла устроить меня в соцзащиту на полставки, и я на дому давал юридические консультации по телефону. И тогда пришло понимание того, что я могу быть полезен людям. Многие звонили мне не только за консультациями, но и просто поговорить по душам. Людям, особенно пожилым, хотелось, чтобы их выслушали. При этом никто из клиентов не знал, что у меня инвалидность. И именно тогда началась некая реабилитация. Я учился с большим интересом, не для галочки, а для себя. Корпел над курсовыми. Однажды преподаватель рассказал, что читал мою работу по бандитизму перед всем курсом. И тогда я понял, что я тоже могу. И когда это движение началось, я почувствовал в себе уверенность, меня было уже не остановить. Мы с приятелем решили делать рефераты на заказ, тогда вообще этого никто не делал. Потом решили открыть бесплатную рекламную газету. Затем мне предложили работать в налоговой инспекции, я начал ездить туда. Кстати, я стал первым, кто устроился по пилотному проекту для людей с ограниченными возможностями. Я начал общаться с людьми, находиться в коллективе, для меня оборудовали кабинет. И тогда я уже вовсе перестал ощущать свою инвалидность. В налоговой я задержался на пять лет. Дело в том, что у меня предпринимательский склад характера, я не люблю на одном месте долго сидеть. Еще когда я работал в налоговой, мы с другом открыли киоск с шаурмой. Я и сам по выходным крутил шаурму, кстати, очень вкусно получалось. Курицу научился за пять минут разделывать. Потом мы занялись продажей стоковой одежды. Параллельно я осваивал фондовую биржу. А когда я уволился из налоговой, организовали строительство малоэтажных домов. Я был маркетологом, юристом, пиарщиком. Мой компаньон вел дела на стройке. Я, бывало, тоже выезжал. Как-то приехал на один объект на встречу с клиентом, который был не очень доволен качеством работы. Общались у меня в машине, разрешили все вопросы, он остался доволен. Чтобы отблагодарить меня, стал звать в баню. А я тогда даже коляску с собой не взял. В конце концов, пришлось ему рассказать о том, что со мной приключилось. Он на меня смотрел и не понимал, как так. Ведь у людей стереотипное мышление.

- А где вы находили деньги для бизнеса? Ведь нужны серьезные вложения.

- На самом деле в таких бизнесах практически не нужны деньги. Например, когда я расстался с компаньоном и открыл интернет-магазин строительных материалов, я не вложил в это дело ничего, кроме интеллектуальных ресурсов. Сайт я полностью создал сам. В Яндексе и Гугле сам его продвигал, через два месяца он уже выходил в топах. А через 4 месяца был оборот 2 миллиона. Всю логистику я выстроил по телефону. И, кстати, многие мои клиенты узнали о том, что у меня инвалидность уже спустя годы совместной работы, когда я периодически стал мелькать на телевидении.

- Если все складывалось так удачно, почему вы оставили бизнес и переключились на социальные проекты? С чего все началось?

- Нина Витальевна Зверева организовала проект "Встать на ноги". Она пригласила ребят с инвалидностью, чтобы они представили свои предпринимательские проекты, а затем учили, как правильно их продвигать. В общем, я тогда победил. И во время работы в проекте я увидел людей с инвалидностью, у которых были страхи и переживания. Тогда я понял, что надо делиться своими историями преодоления. Я прошел путь от страха просто появиться на людях, выйти из дома до успешного общения с чиновниками и политиками высоких рангов. Помню, когда меня папа спускал на руках с третьего этажа, я просил его быстрее пробегать, чтобы никто из соседей меня не увидел, а сейчас с огромным удовольствием провожу тренинги для огромного количества людей. И я понял, что этим важно поделиться. Об этом важно рассказывать. Так я решил создать общественную организацию. И в 2015 году "Ковчег" отправился в плавание.

- Тяжело было переключаться с бизнеса на общественную деятельность, где нет прибылей и оборотов?

- В некоммерческом секторе я тогда вообще не соображал. Но как оказалось, некоммерческая организация очень похожа по своей структуре на бизнес: здесь так же есть пиарщики и реклама, здесь так же нужно уметь общаться с партнерами. Кстати, сразу хочу отметить, что сейчас для меня возвращение в обычный бизнес будет как понижение в должности, для меня это уже пройденный этап и не интересно. Так вот, буквально через полгода организация "Ковчег" была признана лучшим стартом, получила премию "Феникс".

А потом я решил создать сильный проект, который будет рассказывать молодежи об историях успеха, о том, как состояться в жизни, не бояться мечтать, а мечты превращать в реальность. Я хотел, чтобы это было некое пространство мотивации, куда приходит человек со своими страхами и нытьем, а мы берем его за шкирку, ставим на гору и показываем горизонт. Так и родилась "Территория ритма" в 2017 году. В этом году она пройдет уже в третий раз.

- Вы проводите "Территорию ритма" на одной из самых дорогих баз отдыха области, привозите известных спикеров. Видно, что траты немалые. Где вы находите средства на организацию?

- Действительно, в самом начале не было ни денег, ни грантов. "Территория ритма" - это фандрайзинговый проект. Но это не благотворительность в чистом виде. Нас поддерживают спонсоры, которые так же получают от проекта хороший выхлоп - мы упоминаем их в наших материалах, они приезжают в качестве спикеров, по итогам мы снимаем фильм, в котором рассказываем обо всех, кто приложил руку к проведению форума. То же самое и с правительством происходит: к нам приезжают ребята из разных регионов, а мы создаем позитивный облик нашей области. Проводим на базе отдыха "Изумрудное", поскольку это одна из немногих баз в нашей области, где есть доступная среда.

- Какова главная, основная цель проекта?

- Вообще "Территория ритма" - это инклюзивный проект. Соотношение примерное такое: 60 процентов ребят без инвалидности, 40 - с инвалидностью. Мы берем любую инвалидность, кроме ментальной. Отбираем сильных замотивированных ребят, которые хотят развиваться в предпринимательстве. Лейтмотив проекта – "Я предприниматель своей жизни". Мы воспитываем лидеров, учим их управлять командой, быть локомотивами.

Но в тоже время ребята являются друга для друга волонтерами. Сейчас везде говорится об инклюзии, о том, как важна инклюзивная среда. Но часто люди не готовы принять тех, кто не похож на них, боятся тех, кто как-то отличается. И этот проект должен показать, какими классными могут быть люди с инвалидностью, какие среди них есть талантливые ребята, как они могут работать в команде. Через этот проект мы создаем волонтеров инклюзии. Растим лидеров, которые будут рассказывать другим об инвалидах, помогать им, брать на работу, просто дружить и общаться.

У ребят с инвалидностью тоже есть свои стереотипы и страхи. А благодаря "Территории", они, оказавшись в открытом пространстве, больше не будут бояться обратиться за помощью. И потом своим знакомым расскажут, что там, за пределами квартиры, вовсе не страшно.

- Что ждет участников проекта в этом году?

- Мы сделаем "Территорию ритма-2019" максимально сильной с точки зрения программы и внутреннего устройства. Этот будет инкубатор социально-предпринимательских проектов, которые мы потом просто выставим для инвесторов.

Также в этом году будет отличаться набор участников. Если раньше мы выбирали лидера на месте, то теперь на сайте будет предложено для заполнения две анкеты: лидера и участника команды. Первые должны будут рассказать о своем проекте, а мы уже подберем для него соответствующую команду. Анкеты составлены в коучинговом формате, то есть, просматривая их, мы сможем понять, что человек из себя представляет. Всего будет отобрано 10 лидеров, к ним подобраны команды по 10 человек и приставлены кураторы. Оставить заявку на участие можно до 30 июля.

- А в качестве спикеров кого планируете привлекать в этом году?

- Есть желание, чтобы к нам приехал основатель сети "Магнит" Сергей Галицкий. Он очень сильный предприниматель как с точки зрения бизнеса, так и с социальной точки зрения. Так, футбольный клуб "Краснодар" под его опекой сильно окреп. Также мы направили приглашение Олегу Тинькову. Из представителей творческих профессий хотим видеть Ивана Урганта и Сергея Безрукова. Они дадут ребятам мастер-класс о том, как держаться на публике, удерживать внимание аудитории - для предпринимателей это очень важно.

- Каковы ваши планы относительно проектов на ближайшее будущее?

- Я хочу вывести "Территорию ритма" на всероссийский уровень, чтобы она проходила не только в Нижегородской области, но и других регионах и объединяла как можно больше ребят. Мы выводим проект на федеральный уровень. Мы хотим его тиражировать, то есть, грубо говоря, это будет франшиза, но социальной направленности. Думаю, что как раз в этом году это и произойдет. Я хочу запустить в работу систему и отправить "Территорию" в свободное плавание, наблюдать за ней со стороны и заниматься лишь какими-то организационными вопросами.

- Чего, на ваш взгляд, сейчас не хватает в нашей стране для создания полноценного инклюзивного общества?

- Я думаю, нам не хватает лидеров изменений, которые будут не с протянутой рукой ходить и жаловаться, а будут развивать что-то вокруг себя, будут предлагать идеи и искать пути их решения. До недавнего времени государство все за нас делало, это и породило иждивенческое отношение, что кто-то за нас должен делать. Поэтому я и хочу запустить генерацию таких людей, которые будут делать, помогать, шевелить остальных.

- Цели ваши понятны. А есть ли у вас мечты?

- Еще когда я был ребенком и лежал дома на кровати, много мечтал о том, как напишу книгу. При этом я много читал, учил английский. Мои родители работали, я часто находился дома один, но мне не было скучно или одиноко - я создавал внутри себя новый большой мир. И книгу я действительно написал. Теперь моя масштабная цель снять по ней фильм. А книгу издать уже после того, как лента выйдет в прокат. Я уже показал свое произведение режиссеру Михаилу Комлеву. И если у нас все получится, я уверен, что фильм появится в кинотеатрах.

- Любопытно, о чем же ваша книга?

- Книга на самом деле автобиографическая, но она не обо мне. Она объединяет много историй, которые происходили со мной, но в них каждый найдет себя. Это книга о любви, о подростках, о потерях, о наших страхах и мечтах.

- Кто или что вас вдохновляет?

- Люди. Все люди настолько интересные и разные... Бывает, вижу на остановке человека и понимаю, что вряд ли мы с ним когда-то еще пересечемся. Я начинаю вглядываться в его черты лица, угадывать его профессию. Мне вообще очень нравится общаться с людьми, я обожаю вести тренинги. И знаете, я стал относиться ко всем добрее. Часто мне приходится просить у людей на улице помощь с коляской. Вот недавно ситуация была: я припарковал машину, и тут идет навстречу мужчина, такой, еще застрявший в 90-х, с барсеткой, угрюмым лицом. Я его окликнул, он насупился, мол "чего надо?". Я озвучил свою просьбу, а он сразу заулыбался и поспешил мне на помощь. Надо быть добрее и внимательнее друг к другу. Это нас спасет.