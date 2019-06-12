"Справедливая Россия" намерена выступать за возврат прямых всенародных выборов глав МСУ, - Евгений Сабашников Политика

Фото: Анастасия Макарычева

"Справедливая Россия" намерена выступать за возврат прямых всенародных выборов глав МСУ. Об этом заявил член бюро совета НРО партии Евгений Сабашников в ходе заседания эксперт-клуба "Комсомольской правды – Нижний Новгород" "ОколоКремля" 19 июня 2019 года. Тема заседания - "Единый день голосования-2019: повторится ли на довыборах в гордуму и Заксобрание балахнинский протест?"

"Политическая система в Нижегородской области с некоторых пор "перекособоченная". Мы не достигли тех результатов, на которые рассчитывали в 90-е годы, когда писались первые законы о выборах губернатора, депутатов, глав муниципальных образований. Они поработали какое-то время, а потом партия власти рассадила своих соратников по кабинетам и решила эти законы поменять. Это не победа и не достоинство "Единой России, а ее беда. И она случится, если единоросы не изменят стратегию и тактику своей политической работы", - подчеркнул Евгений Сабашников.

Он также добавил, что не было ничего плохого, когда всенародно избирались губернаторы, напомнив при этом о Борисе Немцове, Иване Склярове и Геннадии Ходыреве. Евгений Сабашников отметил, что после прихода в регион Валерия Шанцева, "который поломал политическую систему", стали мэров назначать. "Что в результате? Один мэр – в местах не столь отдаленных, еще один – в бегах", - добавил Евгений Сабашников.

Он заявил, что "Справедливая Россия" выступает за проведение в Нижегородской области референдума, чтобы вернуть систему прямых всенародных выборов. По его мнению, только тогда "у нас самоуправление немножко вздохнет и оживет". "С этой идеей мы и пойдем на довыборы в Думу Нижнего Новгорода в этом году и на основные выборы в 2021 году. Наша партия потеряла яркого лидера. Но мы свою позицию внутри партии определили – мы теперь будем делать ставку на усиление коллективного руководства, роли бюро, совета. В ближайшее время мы продемонстрируем, что партия не только жива, но и эффективно работает", - сказал Евгений Сабашников.

Говоря о ситуации на довыборах в Заксобрание по округу №21, он добавил, что "позиция губернатора Нижегородской области Глеба Никитина вселяет надежду". "Он в Москве отстаивает позицию балахнинцев, сормовичей, жителей Нижнего Новгорода. Вопрос с плотиной разрешится в нашу пользу", - отметил член бюро совета НРО "Справедливой Россия" в заключение.

Напомним, что довыборы в Законодательное собрание Нижегородской области по округу №21 прошли 14 апреля 2019 года. В них принимали участие пять кандидатов от партий "Единая Россия", "Коммунистическая партия социальной справедливости", КПРФ, "Справедливая Россия" в Нижегородской области ЛДПР. Победил кандидат от КПРФ Максим Волков.