Концентрация формальдегида в воздухе превысила допустимую норму в Нижнем Новгороде 19 июня Общество

Фото: с сайта ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС"

Концентрация формальдегида в воздухе превысила допустимую норму в двух районах Нижнего Новгорода 19 июня 2019 года. Об этом сообщается на сайте ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, в Приокском и Автозаводском районах Нижнего Новгорода была выявлена максимальная разовая концентрация формальдегида, превышающая допустимую норму в 2,3 раза.

Ранее сообщалось, что 11 июня максимальная разовая концентрация формальдегида достигла 1,3 ПДК в северной части Дзержинска.