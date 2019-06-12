Концентрация формальдегида в воздухе превысила допустимую норму в Нижнем Новгороде 19 июня

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Концентрация формальдегида в воздухе превысила допустимую норму в двух районах Нижнего Новгорода 19 июня 2019 года. Об этом сообщается на сайте ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".
Согласно информации, в Приокском и Автозаводском районах Нижнего Новгорода была выявлена максимальная разовая концентрация формальдегида, превышающая допустимую норму в 2,3 раза.
Ранее сообщалось, что 11 июня максимальная разовая концентрация формальдегида достигла 1,3 ПДК в северной части Дзержинска.
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