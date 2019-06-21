Почти 37 млн рублей выделят дополнительно на газификацию нижегородских сел в 2019 году Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

Почти 20 млн рублей выделят дополнительно на газификацию сел Нижегородской области в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 20 июня.

Изменения в областной бюджет, которые предусматривают дополнительные ассигнования на газификацию сел, рассмотрел и одобрил комитет по бюджету и налогам Законодательного собрания Нижегородской области.

В частности, в проекте изменений в бюджет на 2019 год предусмотрены средства на такие объекты газоснабжения, как:

строительство распределительных газопроводов жилой застройки по ул. Лермонтова, ул. Тургенева в селе Дивеево - 841,2 тысячи рублей

строительство распределительных газопроводов жилой застройки по ул. Березовая, Сергея Пушкова, Лубяная в Дивееве — 1,136 млн рублей

реконструкция распределительного газопровода по ул. Привольная в Дивееве - 698,4 тысяч рублей

распределительный газопровод низкого давления в деревне Осиновка Дивеевского района по улицам Новая, Луговой, Нижняя и Нагорная – 1,019 млн рублей

Кроме того, предложено увеличить финансирование строительства распределительного газопровода низкого давления и вводов к жилым домам в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района на 10,8 млн рублей в 2019 году и на 3,3 млн рублей в 2020 году. Решение связано с тем, что сроки строительства газопровода перенесены на год раньше, с 2020-2021 годов на 2019-2020 годы.

Также с 2020 на 2019 год перераспределены средства на строительство газопроводов низкого давления и вводы к жилым домам в селе Тенекаево и на строительство распределительных газопроводов высокого, среднего и низкого давления с вводами к домам в селе Княжиха Пильнинского района.

После корректировки сметного расчета на 20,7 млн рублей увеличены ассигнования на строительство межпоселкового газопровода высокого давления к селу Ивановское и деревни Плотинка города Бор.

В целом же, подчеркнула министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима, все изменения в бюджет-2019 года касаются решения социальных вопросов.

"Внесение изменений связано главным образом с необходимостью увеличения расходов на проведение текущего ремонта учреждений образования, здравоохранения и культуры, на возмещение транспортным предприятиям выпадающих доходов, возникающих от перевозки льготных категорий граждан, учащихся, студентов, на реализацию проекта по поддержке местных инициатив, с изменением Адресной инвестиционной программы, а также с изменением объема безвозмездных поступлений из федерального бюджета", - пояснила Ольга Сулима.

Ранее сообщалось, что ближайшие изменения в областной бюджет также предусматривают финансирование строительства автомобильной дороги Нижний Новгород-Шахунья-Киров на участке Неклюдово-Золотово в г.Бор.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 14 июня вынес на рассмотрение депутатов регионального Законодательного собрания проект внесения изменений в закон Нижегородской области "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов".

Большинство статей касаются увеличения расходов на проведение текущего ремонта учреждений образования, здравоохранения и культуры.

Основные параметры областного бюджета на 2019 год, с учетом предлагаемых изменений, увеличатся на 3,3 млрд рублей и составят: доходы - 171,54 млрд рублей; расходы — 182,14 млрд рублей; дефицит останется прежним — около 10,6 млрд рублей.