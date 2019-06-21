Нижегородский агропром увеличил экспорт сельхозпродукции на 44% Экономика

Нижегородский агропром увеличил экспорт сельхозпродукции на 44% за январь-апрель 2019 года по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов.

Всего предприятия АПК Нижегородской области экспортировали продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на сумму 77,1 млн долларов США.

Были увеличены объемы поставок за рубеж масложировой, мукомольно-крупяной продукции, кондитерских и макаронных изделий и других пищевых продуктов. Кроме того, за указанный период осуществлены поставки на экспорт крупного рогатого скота.

"Развитие экспорта сельскохозяйственной продукции – одна из стратегических задач, которую поставил перед регионами Президент России Владимир Путин. В частности, перед Нижегородской областью стоит задача увеличить объем экспорта сельхозпродукции в 2,2 раза - до 492 млн долларов к 2024 году", - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Как сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов, в настоящее время областной минсельхоз прорабатывает вопросы по увеличению количества предприятий-экспортеров и по расширению перечня экспортируемой продукции.

"Для наращивания экспорта предприятия реализуют инвестиционные проекты по увеличению мощностей по переработке, переоснащению производств и расширению ассортимента продукции", - сказал Николай Денисов.

"Конечно, мы понимаем, что сельхозпроизводителям зачастую очень непросто сориентироваться на мировом рынке. Для того, чтобы преодолеть подобные сложности, предусмотрены механизмы поддержки. Например, ряд нижегородских предприятий АПК войдет в пилотную программу взращивания экспортеров, которую мы реализуем вместе с РЭЦ", - отметил Глеб Никитин.

Напомним, что несколько предприятий АПК Нижегородской области и Российский Экспортный Центр подписали меморандум о сотрудничестве. Соглашение предусматривает реализацию акселерационной программы. Она включает изучение целевых рынков, поиск и привлечение партеров, финансовую и информационную поддержку, тем самым будет способствовать увеличению объёмов экспорта продукции АПК.