Нижегородский филиал "Т Плюс" получил награду в сфере благотворительности "Нижегородский Феникс" Общество

Нижегородский филиал ПАО "Т Плюс" удостоен Региональной премии общественного признания в сфере благотворительности и добровольчества "Нижегородский Феникс-2019". Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Премия "Нижегородский Феникс" ежегодно вручается за весомый вклад в решение социальных проблем региона и отдельных граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, сохранение и развитие культуры благотворительности и добровольчества на Нижегородской земле. Конкурс на соискание премии проводится при поддержке правительства Нижегородской области и при участии благотворительного совета региона.

Церемония вручения премии прошла в Нижнем Новгороде 20 июня. Нижегородский филиал "Т Плюс" получил награду в номинации "Фирма доброй воли" за системную благотворительную деятельность по итогам 2018 года.

"У энергетиков социально ответственный бизнес. Мы стремимся развивать и поддерживать проекты, способные изменить к лучшему жизнь и принести радость людям, нуждающимся в социальной защите, и в первую очередь детям. В благотворительную деятельность компания также активно вовлекает своих неравнодушных сотрудников", – отметила на церемонии награждения заместитель директора филиала по развитию тепловых узлов Ирина Гнеушева.

В минувшем году в рамках межрегионального проекта "Территория детства с Т Плюс" компания построила и открыла пять новых детских площадок и два комплекса воркаутов в Кстове и Дзержинске.

Уже седьмой раз Нижегородский филиал "Т Плюс" организовал "Открытый урок" для воспитанников социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних. В 2018 году он прошел на построенном к чемпионату мира стадионе "Нижний Новгород" и был посвящен теме "Футбол и волонтерство".

Книги для маленьких слепых и слабовидящих детей, отпечатанные в рамках грантовой программы Группы "Т Плюс", в комплекте с электронными устройствами для их озвучивания и разнообразными развивающими и обучающими материалами были вручены воспитанникам коррекционных детский учреждений Нижнего Новгорода.

Второй год подряд Нижегородский филиал "Т Плюс" поддержал проведение областного фестиваля инвалидов по слуху "Спорт для всех", посвященного Международному дню глухих, а также оказал финансовую помощь службе длительного сопровождаемого проживания и занятости молодых людей с ментальными нарушениями.

Всего в 2018 году Нижегородский филиал "Т Плюс" направил на благотворительную деятельность более 3 млн рублей.