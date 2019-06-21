Восемь маршрутов общественного транспорта сменят движение в Сормове 21-24 июня Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Восемь маршрутов общественного транспорта сменят движение в Сормовском районе Нижнего Новгорода 21-24 июня. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

Речь идет, в частности, о трамваях №6 и №7. В выходные трамваю №6 добавится остановка "улица Ярошенко", трамваю №7 - "Центр Сормова".

Также изменится путь следования троллейбусов маршрута №8, следующих от улицы Коминтерна к Московскому вокзалу. Движение этого транспорта будет организовано по улице Страж Революции, проспекту Героев, Московскому шоссе. В обратном направлении - по Московскому шоссе, проспекту Героев, улице 50 лет Победы.

Движение автобусов маршрутов №№ А-90, А-95, Т-57, Т-71, следующих от улицы Коминтерна к Московскому вокзалу, будет организовано по улицам Коммунальной, Бурнаковской, Акмолинской, Куйбышева, Сормовскому и Московскому шоссе. В обратном направлении по той же схеме.

Автобусы маршрута №Т-39, следующих от улицы Коминтерна к Московскому вокзалу, станут передвигаться по улице Страж Революции, проспекту Героев, Бурнаковскому проезду, Сормовскому шоссе, Московскому шоссе. В обратном направлении - по Московскому шоссе, Сормовскому шоссе, Бурнаковскому проезду, проспекту Героев, улице 50 лет Победы.

Смена движения транспорта обусловлена капитальным ремонтом трамвайных путей на пересечении Сормовского шоссе и улицы Народной.