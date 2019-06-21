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Общество

"Наш комитет будет и далее держать на контроле вопрос, касающийся сноса ветхих сараев в городских дворах", - Юрий Шахунц

20 июня 2019 17:38  [477] Общество

"Наш комитет будет и далее держать на контроле вопрос, касающийся сноса ветхих сараев в городских дворах", - заявил Юрий Шахунц на заседании комитета по строительству, архитектуре и землепользованию Городской думы Дзержинска 20 июня 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы.

Как доложили первый заместитель главы администрации Глеб Андреев и председатель КУМИ администрации Михаил Рабин, для того, чтобы выявить наличие ветхих построек и составить общий реестр, администрация привлекла волонтеров и управляющие компании города.

По словам Глеба Андреева, сводная информация будет собрана к концу июня. Также создана рабочая группа по выявлению, сносу самовольных построек и освобождению самовольно занятых земельных участков.

Юрий Шахунц озвучил позицию администрации по вопросу освобождения городских территорий от незаконных, невостребованных и ветхих строений. В том числе – в поддержку мнения депутатов о необходимости создания муниципальной программы для решения этого вопроса и дальнейшего благоустройства дворов с учетом мнения жителей.

"Комитетом было рекомендовано при организации совещаний в администрации на эту тему всегда приглашать депутатов. Депутат по округу – определенная связующая часть между администрацией и жителями, и сможет довести до них всю нужную информацию", - прокомментировал председатель комитета Юрий Шахунц.

"Основной посыл в решении этой проблемы – сделать дворы более доступными и просторными. В том числе - включить в дворовое пространство малые архитектурные формы, детские площадки, дополнительные парковки, поскольку многие оставляют машины непосредственно под окнами домов", - добавил он.

В заседании приняли участие депутаты: Борис Пухов, Евгений Монахов, Роман Трошин.

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