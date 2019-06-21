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Общество

Более 300 нижегородских специалистов пройдут обучение в рамках нацпроекта "Культура"

20 июня 2019 18:30  [264] Общество

Более 300 нижегородских специалистов пройдут обучение в рамках нацпроекта "Культура". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Курсы повышения квалификации для творческих и управленческих кадров сферы культуры Нижегородской области стартовали в Центре народного творчества.

Первой темой стала "Проектная деятельность в учреждении культуры: новые технологии социально-культурного проектирования". Программу разработали профессора Санкт-Петербургского государственного института культуры. Обучение по программе проходят 80 специалистов из государственных и муниципальных учреждений культуры региона.

"Всего в этом году обучение в рамках национального проекта "Культура" в Нижегородской области пройдут более 300 специалистов отрасли. Мы планируем, что до конца года свои курсы по повышению квалификации для нижегородцев проведут Российский институт театрального искусства – ГИТИС, Российская академия музыки имени Гнесиных, Дальневосточный государственный институт искусств, Академия Русского балета имени Вагановой, Краснодарский государственный институт культуры", - рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Александр Югов.

Для слушателей доступны все формы обучения: очная, очно-заочная и заочная с применением дистанционных технологий.

В этом году специалисты отрасли культуры региона смогут пройти курсы повышения квалификации по таким темам как: "Современная библиотека: актуальные практики и технологии", "Игровые технологии библиотеки в продвижении чтения", "Государственная культурная политика в современной России", "Современные технологии проектирования музейных экспозиций и выставок", "Российский музей в современных социокультурных условиях", "Инновационные подходы к организации экскурсионной деятельности", "Разработка виртуальных выставок в учреждениях культуры".

Отмечается, что ранее федеральным Министерством культуры уже реализованы программы повышения квалификации, однако настолько масштабный проект, позволяющий специалистам всех регионов страны пройти курсы ведущих вузов в сфере культуры и искусства по наиболее востребованным направлениям, разработан впервые.

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