"Активное участие россиян в прямой линии с президентом России можно рассматривать как коллективную работу по выявлению недостатков", – Наталья Назарова Политика

Депутат Государственной Думы от Нижегородской области Наталья Назарова прокомментировала итоги проведения прямой линии с президентом России Владимиром Путиным 20 июня 2019 года. Она считает стратегически верным решением реализацию национальных проектов.

По ее словам, депутаты Государственной Думы наладили контроль над ходом реализации национальных проектов в регионах, и, в частности, на территории Нижегородской области.

"Недавно мы с коллегами - депутатами Законодательного собрания и муниципальных образований рассматривали ход реализации проекта "Городская среда" и обсудили ряд предложений, касающихся, например, межевания земель под многоквартирными домами и финансирования проектно-сметной документации. Такая форма работы позволяет оперативно реагировать на возникающие проблемы", - подчеркнула депутат.

"Кроме того, как член рабочей группы Президиума Генерального совета партии "Единая Россия" по защите прав дольщиков, я обратила внимание на то, как внимательно президент относится к проблемам граждан - участников долевого строительства. Очень важно, что принятые недавно депутатами Госдумы изменения в федеральном законодательстве позволили исключить появление обманутых дольщиков в дальнейшем. Однако решение накопившихся проблем остается главной нашей задачей на ближайшее время. Я знаю, что дольщики Нижегородской области также записали свое обращение к президенту. И хотя их вопрос не прозвучал, активное участие нижегородцев, как и всех россиян, в прямой линии с президентом России можно рассматривать как коллективную работу по выявлению и исправлению имеющихся недостатков", - заключила Наталья Назарова.