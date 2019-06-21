"Общественные пространства нужно также благоустраивать и за счет местных бюджетов", - Глеб Никитин Общество

Фото: Николай Нестеренко

"Общественные пространства нужно также благоустраивать и за счет местных бюджетов", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на заседании правительства региона, поручая главам муниципалитетам заниматься благоустройством общественных пространств не только в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" (ФГС).

Заседание правительства, где обсуждалась данная тема, состоялось 20 июня.

Как подчеркнул Глеб Никитин, в рамках федеральной программы до 2024 года в Нижегородской области планируется привести в порядок около 6 тысяч дворов и более 600 общественных площадок.

"Федеральная программа — это, конечно, огромное подспорье. Но если какие-то территории по итогам рейтингового голосования не попали в эту программу, то это не значит, что их нужно бросить и не заниматься их преображением. Это не допустимо. Благоустройство таких пространств входит в муниципальные полномочия и необходимо, чтобы за ними был соответствующий пригляд и хозяйский подход", - сказал Глеб Никитин.

В рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", который является частью национального проекта "Жилье и городская среда" в Нижегородской области в 2017 году было благоустроено 172 дворовые территории и 19 общественных пространств. В 2018 году их количество выросло до 855 дворовых территорий и 69 общественных пространств.

"Мы с каждым годом видим увеличение количества заявок со всех районов области. Это говорит о том, что данная программа вызывает интерес, как со стороны жителей, так и со стороны местных администраций. И в 2019 году мы планируем благоустроить уже около 100 общественных пространств и 348 дворов", - сказал министр энергетики и ЖКХ Нижегородской области Андрей Чертков.

Он добавил, что на эти цели их федерального, областного и муниципального бюджетов выделено больше 1,5 млрд рублей.

Напомним, ранее Глеб Никитин сообщал, что проект по формированию комфортной городской среды имеет огромное значение для региона. По словам губернатора, ФГС позволил качественно изменить подход к благоустройству и созданию новых общественных пространств.

Ключевой целью проекта ФГС является повышение комфортности городской среды, создание механизма прямого участия граждан в благоустройстве комфортной городской среды.