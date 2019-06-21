Нижегородские муниципалитеты стали наиболее активно участвовать в программах ППМИ Общество

Фото: Николай Нестеренко

Муниципальные образования Нижегородской области стали наиболее активно участвовать в программах по поддержке местных инициатив (ППМИ). Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства области, такую информацию озвучил министр внутренней региональной и муниципальной политики Роман Любарский, которое провел 20 июня в Кремле губернатор Глеб Никитин.

Одним из вопросов заседания стала оценка реализации проекта по поддержке местных инициатив на территории Нижегородской области. С докладом об этом выступил Роман Любарский.

"Муниципальные образования Нижегородской области включаются в реализацию ППМИ с каждым годом все более активно. В 2019 году участие в проекте приняли 85% потенциальных участников конкурсного отбора - 345 из 406 поселений и административно-территориальных образований. В 2018 году – 82%", - сказал министр.

Участие в конкурсе приняли 599 заявок общей стоимостью 695,4 млн рублей, в том числе областная субсидия составила 364,11 млн рублей. По итогам конкурсного отбора победителями признаны 442 программы из 599 (или 74% от участвующих в конкурсе).

"Во многих населенных пунктах общественное обсуждение проекта проводилось задолго до начала объявления конкурса. В рамках подготовки программ в муниципальных образованиях проведено 839 собраний, состоялось 694 публичных выступления руководителей органов местного самоуправления. При проведении собраний жители ставили свои подписи за выбранную программу для участия в конкурсе. Всего в собраниях приняли участие 141,4 тысячи человек", - сказал Роман Любарский.

Максимальное количество заявок подали поселения Арзамасского, Воскресенского, Городецкого, Дальнеконстантиновского, Краснооктябрьского, Лысковского и Борского районов - от 23 до 20 заявок на район.

В рамках проекта по поддержке местных инициатив в 2019 году в муниципальных образованиях региона будут построены, отремонтированы, благоустроены: дороги местного значения (178 объектов), мемориалы, посвященные Победе в Великой Отечественной войне (46 объектов), детские площадки (42 объекта), а также места массового отдыха населения, дворовые территории, тротуары, площади, скверы, объекты ЖКХ, учреждения культуры т.д.

В соответствии с поручением губернатора ассигнования на реализацию ППМИ в областном бюджете на 2019 год будут увеличены с учетом потребности, обозначенной в поданных на конкурс заявках. Планируется поддержать еще 157 местных инициатив на общую сумму областной субсидии 114 млн рублей.

В дальнейшем прием заявок на конкурсный отбор будет проходить в четвертом квартале года, предшествующего году проведения конкурсного отбора. То есть прием заявок на 2020 год будет осуществляться в IV квартале 2019 года. Конкурсный отбор планируется провести в I квартале 2020 года.