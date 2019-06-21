"Прямая линия позволяет президенту увидеть то, что происходит "на земле", - Александр Суханов Политика

Политолог Александр Суханов дал свою оценку Прямой линии с президентом России Владимиром Путиным 20 июня 2019 года.

"Безусловно, такая форма общения с населением позволяет президенту РФ Владимиру Путину увидеть то, что происходит, если так можно выразиться, на земле, за пределами докладов чиновников и министров. Миллион вопросов — это миллион частных проблем простых граждан. Еще до начала прямой линии целый ряд проблем решается, если чиновнику доложили, что из его региона поступил вопрос президенту. То есть в какой-то степени это помогает сдвинуть с мертвой точки решение проблем конкретных людей и это хорошо", - сказал он.

"Я бы на месте Владимира Владимировича еще в самом начале прямой линии сказал бы: "Уважаемые коллеги. Вот у меня на сайте миллион вопросов из всех регионов. Посмотрите их внимательно и если к концу моего общения с населением эти вопросы будут решены, значит, эта линия прошла не зря. Я не буду говорить, как надо решить эти вопросы. Вы знаете это не хуже меня. А я расскажу населению о том, чем занимается президент в России: основные принципы внешней политики, основные вопросы внутренней политики, как это видится президенту и как он собирается решать эти проблемы дальше. Вот пока я это рассказываю народу, вы решите те проблемы, которые народ обозначил в виде вопросов мне", - резюмировал он.