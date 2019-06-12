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Общество

Первые три фонтана начнут ремонтировать по концессии 24 июня

21 июня 2019 11:02  [96] Общество

Первые три фонтана начнут ремонтировать по концессии 24 июня 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба АО "Нижегородский водоканал" со ссылкой на ООО "Городские инженерные системы".

Напомним, 13 июня администрация Нижнего Новгорода подписала концессионное соглашение с дочерней компании АО "Нижегородский водоканал" ООО "Городские инженерные системы" в отношении 13 городских фонтанов. Сумма инвестиций в реставрацию составит 79 миллионов рублей. Концессия рассчитана до 2025 года, при этом фонтаны остаются в собственности города Нижнего Новгорода. Концедент получит право владения, эксплуатации и обслуживания объектов в течение срока действия соглашения.

Первые три фонтана, которые будут реконструированы, расположены на ул. Рокоссовского, пер. Чернопрудном, ул. Бекетова. Запустить фонтаны с учетом отладки оборудования и пуско-наладочных работ планируется в первой декаде августа. Есть возможность, что компании удастся сократить сроки работ на 2-3 недели.

Далее начнется реконструкция фонтанов: на ул. Заречная, ул. Есенина, пр. Ильича, сквере Люкина, ул. Рыбакова, пл. Буревестника. Все объекты планируется завершить к середине сентября, также с вероятным сокращением сроков.

Ранее сообщалось, что нижегородские фонтаны отремонтируют в рамках концессии летом 2019 года.

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