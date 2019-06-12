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Происшествия

Наркопритон ликвидировали в Канавинском районе Нижнего Новгорода

21 июня 2019 11:20  [73] Происшествия

Наркопритон ликвидировали в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области 21 июня 2019 года.

По версии следствия в период с апреля по июнь 2019 года 34-летняя неработающая нижегородка организовала в своей квартире на улице Металлургической притон. Она представляла помещение наркозависимым, получая взамен дозу наркотика.

Ее преступная деятельность была пресечена сотрудниками полиции. Притон ликвидирован. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 232 УК РФ (организация либо содержание притонов или систематическое представление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Санкция статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок до 1 года.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле районной прокуратуры.

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