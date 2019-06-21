Особенности процедуры удаления зуба

Удаление зуба - процедура, необходимость в которой возникает в случае, когда нет возможности сохранить зуб.

Удаление зуба – это сложная хирургическая операция, которая требует профессионального подхода. Она проводится только по определенным показаниям. Очень часто удаляют зуб, когда он полностью разрушен. В этом случае удаление острая боль сопровождает, но она снимается современней анестезией.

Существуют и другие показания удаление зуба, это:

• Безуспешно эндодонтическое лечение, когда на фоне всех проведенных мероприятий, на корне зуба образуется полость с гноем.

• Развитие активного микробного процесса, не подлежащего лечению.

• Ортодонтические показания, когда требуется удалить зуб, чтобы исправить прикус или выровнять зубной ряд.

• Неудачное расположение зуба, при котором травмируется слизистая оболочка полости рта.

• Травмы зубов или челюсти.

Зубы всегда удаляются под анестезией, поэтому боли пациент не чувствует в процессе проведения операции. При необходимости доктор обязательно проводит психологическую подготовку. В простых случаях зубы удаляются с помощью щипцов, а в сложных ситуациях требуется разрез десны. После удаления зуба кровотечение из образовавшейся лунки восстанавливается с помощью тампона.

С осторожностью к процедуре удаления зубов следует относиться при наличии сердечно-сосудистых заболеваний и нарушения свертываемости крови. Кроме того противопоказана такая процедура в первые и в последние месяцы беременности. Это связано с тем, что стресс, который организм испытывает при внешнем вмешательстве, может навредить правильному развитию плода или вызвать преждевременные роды.

В большинстве случаев после удаления зуба при соблюдении всех правил не наблюдается никаких осложнений. Но при этом очень важно в любом случае следить за правильным заживлением лунки. Как правило, в первые дни может возникать отек щеки со стороны удаленного зуба. Такой симптом считается нормой. Процесс заживления тканей может длиться около 4 месяцев. В этот период следует соблюдать все рекомендации доктора. При сильной боли на начальной стадии заживления назначаются обезболивающие препараты.

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