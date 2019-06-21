Стоит ли использовать в майнинге ASIC?

О прибыли, которую можно получить на манинге, слышали одно время все. Да, биткоин, резко увеличившийся в тысячи раз от первоначальной стоимости, показал, что даже никогда не оказывающаяся фактически в руках криптовалюта, может в мгновение сделать человека богатым. Поэтому неудивительно, что во время первой волны популярности майнинга, буквально каждый второй обладатель компьютера даже с низкой мощностью, проверял свою удачливость в добыче крипты.

Но она, конечно, чаще улыбалась тем, кто имел более мощную видеокарту. Но времена изменились, и теперь все чаще вместо видеокарт, в этом процессе используются асики. Но что такое ASIC и стоит ли на него действительно переходить?

Что это такое асики?

Этот вид оборудования получил необычное название из-за применения в ней английской аббревиатуры, описывающей интегральную схему, используемой в решении только определенного вида задач. Их появление было спровоцировано растущей необходимостью, каждый раз в майнинге применять все большей мощности и количества видеокарт. В итоге, их увеличение стало способствовать превышению энергозатрат, которые уже получаемый доход не мог перекрыть.

Именно по этой причине и появился такой вид оборудования как ASIC. Приобрести его сейчас можно разного производителя, что отражается в изменении его стоимости, а также мощности. Поэтому даже начинающий майнер, при желании, может купить себе какого-нибудь китайского производителя модель и приступить к добыче. Хотя нужно заметить, что в сравнении с первыми процессами майнинга, сейчас стать обладателем желаемой криптовалюты стало все проблематичной. Но если во внимание берется не старая крипта, а та, что появилась лишь пару лет назад, то добыть ее еще быстро и с минимальными затратами, вполне возможно.

Так что лучше асики или видеокарта?

Как ранее говорилось, для майнинга сейчас нужно использовать видеокарты высокой мощности, что требует немалых финансовых затрат. Но это не значит, что будущее уже гарантировано только за асиками. В действительности, с этим видом оборудования не так все просто. Дело в том, что асики не отличаются универсальностью в майнинге. То есть их использовать можно для добычи лишь конкретной крипты. А если учесть изменчивость в стоимости разной криптовалюты, провоцирующей часто смену интереса майнеров к ранее осуществляемой ими добычи крипты.

То становится понятно, что для частой перенастройки оборудования для добычи разной крипты, лучше использовать видеокарту. Да, она требует немалых энергозатрат, но ее универсальность в добыче разного вида крипты, позволяет при правильном подходе к майнингу с лихвой компенсировать этот недостаток.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.