Выставка номинантов премии "Инновация-2019" пройдет в ГЦСИ "Арсенал" 30 июня-25 августа Культура и отдых

Фото: НИА Нижний Новгород

Выставка номинантов премии "Инновация-2019" пройдет в нижегородском ГЦСИ "Арсенал" 30 июня-25 августа. Об этом сообщает пресс-служба центра.

В пресс-службе отметили, что выставка номинантов премии "Инновация-2019" - первой и наиболее авторитетной российской награды в области современного искусства - подготовлена командой Арсенала в соавторстве с молодыми нижегородскими художниками и архитекторами.

Эта выставка и церемония награждения впервые за 14 лет проходят не в Москве, а в Нижнем Новгороде. В выставочном пространстве нижегородского Арсенала будут представлены 35 лучших произведений, художественных проектов и книг, которые демонстрируют самый актуальный срез современного российского искусства за 2018 год.

По сложившейся традиции, номинации "Художник года" и "Новая генерация" будут представлены оригинальными произведениями номинантов или их фрагментами, адаптированными к выставке. Проекты-номинанты "Проект года", "Куратор года", "Региональный проект" и "Образовательный проект" будут опубликованы на сайте и в каталоге, а также в виде гиперссылок в выставочном пространстве.

Время работы выставки: вторник — воскресенье, с 12:00 — 20:00; стоимость билетов: 200 рублей, льготный — 100 рублей.

Церемония награждения номинантов состоится 29 июня, сбор гостей - в 19:30. Вход свободный по кодовому слову "Инновация-2019".

Адрес: Арсенал, Кремль, корпус 6, правое крыло, 2 этаж.

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